La Generalitat iniciará el 12 de enero las obras de reparación del trazado del TRAM de Castelló

Vicente Martínez Mus y Begoña Carrasco - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado los trabajos previos de cara al comienzo de las obras de reparación integral de la plataforma del TRAM de Castelló de la Plana el próximo lunes 12 de enero en el denominado bucle central del trazado urbano y ha habilitado diferentes desvíos provisionales.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha señalado que esta actuación, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, "permitirá reparar de forma integral la plataforma del TRAM en el bucle central de Castellón, una infraestructura clave para la movilidad urbana de la ciudad". La misma se ha programado al inicio del año "para que el ayuntamiento pudiera acabar con todas las tareas pendientes en el centro y poder coordinar mejor los trabajos".

La actuación permite renovar completamente el carril y la plataforma por la que circula el TRAM en el centro de la ciudad, mediante la sustitución del pavimento actual de adoquín de hormigón por un nuevo firme flexible de mezcla bituminosa en caliente, con acabado texturizado que imita la forma y el color del adoquín existente. Según ha explicado Martínez Mus, "los trabajos mejoran el comportamiento de la plataforma del TRAM, manteniendo el aspecto visual de las calles en las que se actúa".

Asimismo, el conseller ha destacado también la sustitución de los vehículos actuales por unidades eléctricas de última generación, "absolutamente silenciosas y modernas", acordes a lo que "merece la ciudad de Castellón de la Plana y que no tenía hasta ahora". En este contexto, ha remarcado que se trata de inversiones que no supondrán coste alguno para los recursos propios municipales, ya que "van a ser una inversión 100 por cien de la Generalitat, porque Castellón lo requería, lo necesitaba y es de justicia que lo tengan los ciudadanos y los usuarios del TRAM".

La intervención se desarrolla en el marco del contrato de conservación, adecuación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte de la Generalitat en la zona Castellón-Centro y será ejecutada por la empresa BECSA. Los trabajos se inician este miércoles con la colocación de la señalización y las actuaciones preparatorias y se organizarán en dos fases con el objetivo de minimizar las afecciones al tráfico y a la actividad urbana.

En la presentación ha participado el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, así como la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y diferentes representantes del Ayuntamiento.

FASES

La actuación se llevará a cabo en fases: la primera tendrá lugar del 12 de enero al 26 de febrero y finalizará con motivo de la celebración de las fiestas de la Magdalena. Tras la Semana Santa y la Pascua comenzará el 13 de abril la segunda fase, que se extenderá hasta finales de mayo.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha manifestado que Castellón ha comenzado 2026 recordando que con trabajo y con diálogo se está logrando desbloquear e impulsar proyectos clave para el futuro de la ciudad y el bienestar y calidad de vida de los vecinos, como es el desarrollo del TRAM. Carrasco ha resaltado también que esta actuación integral, en su primera fase, desarrolle sus trabajos desde hoy mismo, finalizando antes del inicio de las Fiestas de la Magdalena, "demostrando también la sensibilidad del conseller Martínez Mus y la Generalitat con la ciudad de Castellón y los castellonenses".

Las obras se ejecutan sobre una longitud aproximada de 1.445 metros lineales y una superficie cercana a los 6.078 metros cuadrados, y afectan a vías como la avenida Rey Don Jaime, las calles Zaragoza, Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset, Escultor Viciano, Gobernador y la plaza Cardona Vives. Además de la renovación del firme del carril del TRAM, los trabajos incluyen la reposición de la red de drenaje de aguas pluviales, del sistema de detección y guiado del TRAM y de los servicios que puedan verse afectados por la actuación.

La planificación de las obras se ha diseñado teniendo en cuenta la celebración de eventos relevantes en la ciudad, como las Fiestas de la Magdalena, la Media Maratón y la Maratón de Castellón, así como los periodos de Semana Santa y Pascua. En este sentido, el vicepresidente tercero ha indicado que "la ejecución en dos fases responde a la necesidad de compatibilizar los trabajos con la actividad urbana y con la celebración de los principales eventos de la ciudad".

DESVÍOS PROVISIONALES

Durante las obras se habilitarán desvíos provisionales para el tráfico y el TRAM, debidamente señalizados, con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad. En la fase 1 se actuará en la avenida Rey Don Jaime y en varias calles del centro -Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano-, incluido el tramo entre la plaza Juez Borrull y la calle Campoamor, afectando únicamente al sentido Grao-UJI, mientras que el sentido contrario funcionará con normalidad.

El recorrido alternativo discurrirá por la calle Gobernador, la plaza Juez Borrull, Guitarrista Tárrega, la avenida Casalduch, Orfebres, Lepanto, la Ronda Mijares y la plaza de la Independencia.

En la fase 2 se intervendrá en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, con afecciones en ambos sentidos, especialmente en el trayecto UJI-Grao. En este caso, el TRAM circulará por la Ronda Magdalena y diversas vías del centro hasta reincorporarse a la avenida del Mar. En sentido Grao-UJI, el itinerario se desviará por la calle Gobernador y la calzada general, retomando el recorrido habitual en la plaza de la Independencia.

Respecto a la prolongación del TRAM hacia Almassora y Vila-real, Martínez Mus ha recordado que se ha adjudicado ya el estudio previo, que se encuentra en fase de redacción.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a la finalización de la Ronda Oeste, el conseller ha indicado que el proyecto que envió el Ayuntamiento se está supervisando y se están acabando de perfilar los detalles para empezar a licitar, licitación que se llevará a cabo antes del verano.

Por otra parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco ha destacado que se está ultimando el Mercado Central provisional y se está pendiente de una reunión con los vendedores para ver cómo se producirá el traslado, que se hará por fases y durante el mes de enero, el cual estará instalado durante un año mientras se reforme el actual Mercado Central.