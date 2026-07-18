La Generalitat irá a la justicia si el Gobierno mantiene el cambio de criterio de deslinde en el nuevo decreto de Costas

Archivo - El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha mostrado su "rechazo frontal" al proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), al considerar que supone una "alteración sustancial" del régimen vigente, genera una "grave inseguridad jurídica" y "amenaza el equilibrio" entre la protección ambiental y el desarrollo económico del litoral valenciano.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha acusado al Gobierno de pretender "sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal", una decisión que considera "desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público", según recoge la Generalitat en un comunicado.

Por ello, el Consell exige al Ministerio que rectifique el texto durante la tramitación del decreto y avisa de que, en caso contrario, la Generalitat "defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana en todas las instancias, incluida la vía judicial".

Para el vicepresidente tercero, "no se puede alterar por la puerta de atrás un elemento esencial de la Ley de Costa y no tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa". "Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario. Eso genera una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones", ha defendido.

La Generalitat apunta que la Comunitat Valenciana posee "uno de los litorales más extensos y estratégicos" de España, donde la actividad turística, económica y social "convive con un patrimonio natural de enorme valor". Por ello, defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132 de la Constitución, debe "compatibilizarse con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional del litoral".

ALEGACIONES

La Generalitat ya presentó alegaciones al Ministerio en las que solicitaba mantener el criterio actualmente vigente, según el cual el límite del DPMT debe determinarse por el punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos cuando estos se hayan producido de forma reiterada, y rechazaba que baste un único episodio para alterar el deslinde.

Para la Generalitat, aceptar esa modificación supone "convertir un fenómeno excepcional en una regla general" y provocaría "un efecto expansivo del dominio público que no responde a criterios de proporcionalidad, estabilidad ni rigor técnico".

Martínez Mus ha ilustrado las consecuencias del cambio mediante una comparación con las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024: "Es como si, después de la dana, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público".

En este sentido, la Generalitat recalca que, aplicando ese mismo razonamiento al dominio público hidráulico, "decenas de municipios valencianos verían transformada una parte muy significativa de su término municipal en dominio público únicamente por haber sufrido una inundación extraordinaria", una interpretación que resultaría a su juicio "jurídicamente insostenible y contraria a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad".

AMPLITUD DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN

Asimismo, el Consell cuestiona la amplitud de los sistemas de medición previstos en el proyecto de decreto, que permiten utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico "sin establecer indicadores técnicos suficientemente objetivos, reiterados y verificables", lo que incrementa "la discrecionalidad administrativa en futuros procedimientos de deslinde".

La Generalitat considera que un cambio de esta trascendencia "no puede introducirse mediante un reglamento", sino que requeriría "un debate parlamentario y una modificación de la legislación estatal de costas", dada "la enorme repercusión que tendría sobre la propiedad, la planificación urbanística, la actividad económica y la seguridad jurídica de miles de ciudadanos".