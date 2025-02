La Generalitat lanza Canal Empresa: una ventanilla única digital con IA para agilizar y simplificar trámites

VALENCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este martes Canal de Empresa, una ventanilla única digital que ofrece un "acceso más claro y directo" a los trámites administrativos tanto autonómicos como de otras administraciones.

Mazón ha participado en la presentación del Canal Empresa, junto al presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata; el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; el director general de Simplificación Administrativa, Francisco Ortega, y el jefe de servicio de Simplificación Administrativa, Francisco Pérez. Al acto han asistido otros miembros del Consell y representantes del empresariado y los sindicatos.

La plataforma, que ya está en funcionamiento, integra los trámites de todas las entidades locales de la Comunitat Valenciana como los ayuntamientos y las diputaciones y ofrece información accesible en un solo espacio, además de incluir un asistente virtual con IA generativa que resuelve preguntas sobre los trámites a realizar.

Mazón ha destacado que "la energía que paga más cara cualquier empresario o emprendedor es su tiempo. Es una energía muy limitada y no es renovable, se gasta y ya no se recupera más". Por ello, ha explicado que el Consell apuesta por una Administración "moderna, que no descargue en empresas y ciudadanos la tarea de desencriptar permanentemente los mecanismos internos de una herramienta hecha para todos".

En este sentido, Canal de Empresa "permite una Administración más ágil y sencilla en beneficio de los ciudadanos y de la actividad económica a través una ventanilla única virtual con efecto real, cumpliendo el compromiso de legislatura", ha destacado Carlos Mazón.

El 'president' ha remarcado que la activación del Canal Empresa constituye "un hito más en el Plan de Simplificación real de la Administración más ambicioso de nuestro país". De igual manera, ha puesto en valor que se trata de un plan "hecho por y para el sector empresarial" basado en su actividad y realidad diaria.

Mazón ha destacado que el Plan Simplifica ha permitido "la modificación de 28 leyes, 46 decretos, 6 órdenes y 448 artículos vigentes tras ocho años sin aprobarse ninguna ley para reducir la burocracia".

AGILIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN

El jefe del Consell ha afirmado que el reto de la reconstrucción de los municipios afectados por la dana "exige que el dinamismo de nuestra economía sea real", por lo que la simplificación y unificación en las tramitaciones es una apuesta "transversal" en todas las conselleries.

Además, ha destacado que es "uno de los grandes ejes de la recuperación de las zonas afectadas", ya que "las herramientas de Inteligencia Artificial incorporadas están permitiendo pagar las ayudas de manera ágil y eficaz". Así, ha recordado que en 15 días se han abonado 46.000 ayudas directas por la pérdida de vehículo y que en 10 días se han podido pagar las ayudas a los autónomos sin trabajadores "cuya segunda remesa ahora ponemos en marcha".

Asimismo, Carlos Mazón ha asegurado que el Consell trabaja para hacer realidad "un ambicioso Gobierno del Dato con más facilidades para el ciudadano" y ha señalado que la simplificación beneficiará las políticas sociales en áreas como la dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión o el bono alquiler joven, entre otras.

En este sentido, ha ejemplificado que, antes de la puesta en marcha del Plan Simplifica, el tiempo de gestión de un certificado de grado de discapacidad era de más de dos años mientras que actualmente se reduce a dos meses.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CONSTANTE DESARROLLO

El Canal Empresa se ha presentado como "un proyecto en constante desarrollo y adaptación en colaboración con empresarios y emprendedores".

Francisco Ortega ha explicado que el Canal Empresa es "una versión mejorada de la ventanilla única" reclamada por el empresariado que integra los trámites autonómicos y dependientes de entidades locales. Está diseñado para "simplificar, agilizar y acompañar a a empresarios y emprendedores en su relación con la administración", con un "acceso más claro y directo" a todos los trámites de la administración, "sin el clásico 'vuelva usted mañana'".

Asimismo, ha destacado la incorporación en la web de la inteligencia artificial para "resolver a cualquier empresario dudas en tiempo real sobre trámites o requisitos en su proceso administrativo" de forma "inmediata y más accesible posible".

Por su parte, Francisco Pérez ha explicado los detalles y funcionamiento del portal, que incluye un listado de 14 portales del ámbito empresarial, está dividido en áreas o ámbitos temáticos e incorpora dos buscadores avanzados de procedimientos en la sección de trámites, que indexan más de 200 procedimientos administrativos.

MORATA: "AGILIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA"

El presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha señalado que los empresarios reclaman "agilidad, eficiencia y seguridad jurídica" y que los inversores nacionales e internacionales "necesitan herramientas de este tipo", especialmente en un tejido económico en el que predominan empresas de pequeño tamaño que no pueden tener "departamentos obligados a perder mucho tiempo en cuestiones que hoy en día nos tienen que facilitar".

Morata ha destacado que el Canal de Empresa es una "herramienta eficaz" y que "el nuevo modelo de la IA va a situar a la empresa en el centro", lo que supondrá "la gran diferencia que permita subir muchos más escalafones y ser mucho más ágiles". Así, ha agradecido a Mazón por el "compromiso adquirido y hecho".