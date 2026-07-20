La Generalitat lanza el material para formar al alumnado ante emergencias y "sepa en todo momento cómo hay que actuar"

Lso consellers de Emergencias, Juan Carlos Valederrama, y la de Educación, Carmen Ortí, tras una reunión en la que han abordado los contenidos para formar al alumnado ante riesgos de proteción civil. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la colaboración entre las consellerias de Emergencias e Interior y Educación, ha elaborado un conjunto de materiales educativos orientados a reforzar la prevención y la autoprotección en los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. Estos recursos podrán ser utilizados por el profesorado durante el próximo curso escolar y el objetivo es formar al alumnado ante posibles riesgos y, de esta manera, que "sepa en todo momento cómo hay que actuar".

Así lo han destacado los titulares de ambos departamentos del Consell, el responsable de Emergencias, Juan Carlos Valederrama, y la de Educación, Carmen Ortí, tras una reunión en la que han abordado estos contenidos.

El manual didáctico, con versiones en valenciano y en castellano, incluye infografías para el alumnado divididas en diferentes franjas de edad. Además, cuenta con material de apoyo docente y una guía técnica de consulta con actividades complementarias para trabajar a lo largo del curso escolar.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha explicado que se trata de "una formación accesible para todo el profesorado, que después tendrá repercusión porque los docentes formarán de ello en las aulas". "No forma parte de una asignatura, sino que será como un taller, una formación específica que se ofertará", ha aclarado.

"Se han presentado más de 15 infografías, 8 para niños de 3 a 6 años y 10 para jóvenes de 7 a 12 años. En septiembre dispondremos 15 infografías para personas mayores de 13 años", ha detallado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

El conseller ha precisado que la finalidad es "tener un material que pueda formar en materia de prevención y autoprotección a los jóvenes valencianos", para que sepan "identificar cualquier riesgo en materia de emergencias que pueda haber" y "sepan en todo momento cómo hay que actuar" .

"Pueden ser riesgos exteriores como un incendio forestal, un terremoto, una inundación o una dana, o también otro tipo de riesgos como pueden ser riesgos pirotécnicos o riesgos dentro del hogar", ha añadido.

El Centro de formación, innovación y recursos educativos (Cefire) específico para el liderazgo educativo, ha llevado ya a cabo la formación de más de 7.500 profesores. Es una modalidad formativa que se ofertará de nuevo de cara próximo curso para que "poco a poco" se instruya a todo el profesorado de la Comunitat Valenciana, ha puntualizado Ortí.

Los materiales están orientados a facilitar la impartición de los contenidos del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil, cuya implantación ha comenzado de forma voluntaria en el curso escolar 2025-2026 y será de aplicación obligatoria en los centros educativos a partir del curso 2026-2027.

PICTOGRAMAS Y MENSAJES "CLAROS"

El diseño ha priorizado el uso de pictogramas y mensajes "claros" para reforzar conductas seguras ante situaciones de emergencia especialmente relevantes en la Comunitat Valenciana, como lluvias fuertes y tormentas, inundaciones, incendios forestales, olas de frío o de calor, terremotos, riesgos tecnológicos y riesgos frecuentes en el hogar o en el uso de productos pirotécnicos.

Por otro lado, el personal docente contará con una guía de técnicas de apoyo y consulta rápida, que incluye aspectos como un decálogo de autoprotección y liderazgo docente, el kit de emergencia de aula, actividades complementarias mínimas y un calendario anual con propuestas de acciones que podrán trabajarse durante el curso.