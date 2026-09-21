La Generalitat no celebrará los Premios de las Artes Escénicas Valencianas este año

Archivo - Teatro Principal de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) no convocará este año una nueva edición de los Premios de las Artes Escénicas, que llevan sin celebrarse desde 2024 y cuyo objetivo es reconocer a los profesionales de la escena valenciana e incentivar la producción.

Así lo ha confirmado este lunes la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa de presentación de la programación escénica del Teatre Principal y Rialto de València para el primer trimestre de la temporada 2026-2027.

"De momento no tendremos premios", ha afirmado María José Mora, quien no obstante ha reconocido que estos galardones "son necesarios por la difusión que dan a las producciones".

Mora ha señalado que "es una cuestión de reflexión en la propia Conselleria", en la que se "está valorando cuál es la mejor forma de otorgar estos premios, su finalidad y la proyección que se puede dar desde la propia comunidad".