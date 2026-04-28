Generalitat pide a España la actualización "urgente" de las entregas a cuenta tras un "recorte" de 163 millones en abril

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en imagen de archivo - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat valenciana ha denunciado un "nuevo y grave recorte" en las entregas a cuenta al recibir en el mes de abril 163 millones de euros menos de lo que le corresponde, lo que eleva a 423 millones de euros la cantidad "retenida" por el Gobierno en lo que va de 2026.

Así lo ha denunciado en un comunicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha remarcado que este ajuste "responde a una decisión política derivada de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, especialmente, de la no actualización de las entregas a cuenta mediante un Real Decreto-ley".

"Durante los meses de enero, febrero y marzo, la Comunitat Valenciana ya venía sufriendo una merma, al recibir las entregas a cuenta correspondientes a 2025, lo que supuso 260 millones menos respecto a las previsiones de 2026. Sin embargo, la situación se ha agravado en abril, cuando la Generalitat ha pasado a percibir directamente las cuantías prorrogadas de 2023, incrementando el impacto negativo sobre las cuentas autonómicas," ha criticado Barrachina.

En esta línea, el portavoz del Consell ha denunciado que la "ausencia" de este mecanismo de actualización "está generando una situación de asfixia financiera a las comunidades autónomas, especialmente grave para una comunidad como la valenciana, la peor financiada", y ha advertido de que "la falta de Presupuestos del Estado está lastrando sus cuentas y agravando aún más esta situación".

Por ello, ha exigido la "actualización inmediata" de las entregas a cuenta "para garantizar los recursos que corresponden a los ciudadanos". "Exigimos al Ministerio de Hacienda que actúe con urgencia y apruebe de forma inmediata un Real Decreto-ley que actualice las entregas a cuenta de 2026, tal y como se ha hecho en ejercicios anteriores para garantizar los recursos que corresponden a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha incidido el portavoz.

"VOLUNTAD POLÍTICA"

Para Barrachina, "no se trata de un problema técnico, sino de voluntad política", y ha subrayado que "la Comunitat Valenciana no puede seguir financiando al Estado mientras ve comprometida su capacidad para atender servicios públicos esenciales".

Barrachina ha destacado que "resulta especialmente llamativo el cambio de posición del actual ministro, Arcadi España, quien antes defendía la implantación de un fondo de nivelación transitorio para corregir la infrafinanciación valenciana y garantizar recursos en igualdad de condiciones", y ha lamentado que "ahora, desde el Ministerio, no solo ha desaparecido ese compromiso, sino que guarda silencio ante una situación que sigue perjudicando gravemente a los valencianos".