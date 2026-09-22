La Generalitat plantea a la CE que las grandes inversiones en chips tengan plan de formación de ingenieros

Generalitat pide a la CE que las grandes inversiones en chips tengan plan de formación de ingenieros - GVA

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado una contribución a la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre el futuro Chips Act 2.0, la nueva estrategia con la que la Unión Europea pretende reforzar su capacidad para diseñar, fabricar y desarrollar semiconductores, según ha informado el Consell en un comunicado.

La propuesta está coordinada por la Dirección General de Ciencia e Investigación de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y elaborada con la participación de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Esta iniciativa defiende que Europa debe complementar las inversiones en fábricas y tecnología con una apuesta decidida por la formación de profesionales, la transferencia del conocimiento al mercado y el fortalecimiento de los ecosistemas regionales de innovación, han apuntado las mismas fuentes.

En este sentido, el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, ha señalado que "Europa necesita transformar su capacidad científica y tecnológica en actividad económica e industrial real, y para ello es imprescindible conectar formación, investigación, innovación e industria dentro de una misma estrategia. Consideramos imprescindible que cada gran inversión en semiconductores tenga que presentar un Plan de Talento y Cualificaciones".

La Generalitat considera que uno de los principales retos de Europa es disponer de suficientes ingenieros, técnicos e investigadores especializados para responder al crecimiento previsto de la industria de los semiconductores.

Por ello, la contribución valenciana propone que los futuros proyectos estratégicos europeos en este ámbito incorporen compromisos concretos de formación y atracción de talento, además de crear instrumentos específicos para financiar iniciativas educativas de gran escala, han señalado desde la Generalitat.

Entre ellos destacan campus especializados en semiconductores, redes universitarias europeas, programas de doctorado industrial, centros de Formación Profesional avanzada y proyectos de recualificación profesional orientados a las necesidades de la industria.

Esta idea conecta directamente con un proyecto que ya existe en la Comunitat Valenciana: el Campus Internacional de Semiconductores en el que participan la Generalitat, el Valencia Silicon Clúster, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València.

ACERCAR LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO

La propuesta también plantea reforzar los mecanismos que permitan convertir los avances científicos en nuevos productos, empresas e inversiones. En este sentido, la Generalitat propone facilitar el acceso de startups y pymes a infraestructuras europeas de investigación, plataformas de diseño y centros tecnológicos, así como impulsar una red europea de transferencia de tecnología que acompañe el proceso desde la investigación hasta la comercialización.

El objetivo es reducir la distancia que todavía existe entre la excelencia investigadora europea y su capacidad para generar actividad empresarial e industrial.

Otro de los ejes de la contribución valenciana es el refuerzo del papel de las regiones en la política europea de semiconductores. La Generalitat defiende que las denominadas European Semiconductor Regions of Excellence deben convertirse en instrumentos reales de desarrollo industrial, capaces de conectar empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas para impulsar proyectos estratégicos y atraer inversiones.

La propuesta apuesta, además, por una mayor cooperación entre regiones europeas para desarrollar capacidades complementarias en ámbitos como el diseño de chips, la fotónica, la electrónica de potencia, la automoción, la inteligencia artificial aplicada o la formación especializada. Utilizar la demanda industrial como motor de crecimiento.

Finalmente, la contribución plantea aprovechar la fortaleza de sectores industriales europeos como la automoción, la energía, las telecomunicaciones, la salud o la fabricación avanzada para impulsar la producción de semiconductores en Europa.

La Generalitat propone reforzar los mecanismos europeos destinados a identificar las necesidades tecnológicas de estos sectores y transformarlas en oportunidades para las empresas del ecosistema de semiconductores.