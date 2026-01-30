La Generalitat pone en marcha en febrero un servicio de autobuses para unir la Vega Baja con Alicante y el aeropuerto

Autobús de transporte público de la GVA - GVA

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación pondrá en marcha el próximo 1 de febrero el nuevo servicio público de autobús CE-714, que unirá municipios de la comarca de la Vega Baja con Alicante y el aeropuerto, con una inversión de 778.869,86 euros.

En concreto, unirá Abanilla (Murcia), Alicante, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rojales, San Fulgencio y Santa Pola e incorporará conexiones directas con el aeropuerto de Alicante-Elche desde Almoradí, Formentera del Segura, Rojales y Guardamar del Segura

El contrato CE-714 se articula en cinco líneas de transporte, con distintos niveles de servicio según el recorrido y el periodo del año. Entre ellas, destaca la nueva línea que conecta la Vega Baja con el aeropuerto, así como la mejora de las conexiones entre Guardamar del Segura y Orihuela, que pasan a disponer de servicio también los domingos y festivos durante todo el año, según detalla la Generalitat en un comunicado

Asimismo, el nuevo contrato incrementa las expediciones entre Santa Pola y Alicante, crea la línea 4B para conectar Benferri y La Murada con el Hospital de la Vega Baja, y amplía los servicios en fines de semana y festivos en varios recorridos, reforzando la oferta de transporte público en la comarca.

La concesión contará con una dotación mínima de seis vehículos, más uno de reserva, que realizarán más de 10.600 expediciones anuales y cerca de 392.600 kilómetros al año, con el fin de mejorar "la cobertura territorial y la movilidad cotidiana de la población de la Vega Baja y su conexión con Alicante y el aeropuerto", añade el Consell.

Y subraya que "la adjudicación de servicios de transporte es parte de la reordenación de la red autonómica de transporte público interurbano", con el objetivo de "mejorar la calidad del servicio, aumentar la accesibilidad y promover la integración de los distintos modos de transporte para satisfacer mejor las necesidades de movilidad de la población".

Según la Generalitat, los nuevos servicios de transporte público establecen estándares tecnológicos y de accesibilidad, así como criterios medioambientales y de eficiencia energética. "Todos los vehículos cumplirán con la normativa de accesibilidad y estarán equipados con un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para ofrecer información en tiempo real sobre localización y horarios", apunta.

LÍNEAS

La conexión se estructura, en primer lugar, en la línea 1, que une Orihuela, con Las Dayas a la demanda, y Guardamar del Segura, que contará con siete expediciones por sentido de lunes a viernes laborables en invierno (seis por sentido en verano), así como tres expediciones por sentido sábados laborables todo el año y dos expediciones por sentido los domingos y festivos todo el año.

También están la línea 2 (Almoradí-Rojales-Alicante), que contará con tres expediciones por sentido de lunes a sábados laborables todo el año, y la tres (Almoradí-Guardamar-aeropuerto), que contará con dos expediciones de ida y tres de vuelta de lunes a domingo en invierno y se incrementará una expedición por sentido en periodo estival.

Por su parte, la línea 4A (Abanilla-La Murada-Benferri-Orihuela) contará con dos expediciones de ida y tres de vuelta de lunes a viernes laborables y dos expediciones por sentido sábados, domingos y festivos todo el año.

Asimismo, la 4B (La Murada-Benferri-Orihuela-Hospital Vega Baja) tendrá dos expediciones por sentido de lunes a viernes laborables y los martes laborables contará con una expedición adicional de ida y dos expediciones adicionales de vuelta todo el año.