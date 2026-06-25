La Generalitat prepara el concurso internacional para diseñar los parques inundables con un jurado "de primer nivel"

Jornada 'Parques metropolitanos: Regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas' - GVA

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat última un concurso internacional con un jurado de 12 miembros "de primer nivel" para elegir la propuesta que defina el diseño de los parques inundables metropolitanos. Este jurado se encargará de seleccionar, en un concurso con dos fases, cinco finalistas, de los que saldrá la propuesta ganadora.

Así lo ha avanzado el comisionado para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, durante la inauguración de la jornada 'Parques metropolitanos: Regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas', organizada por la Generalitat en colaboración con los colegios profesionales de la Comunitat Valenciana de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingenieros agrónomos, que ha reunido a expertos internacionales en materia de arquitectura, paisaje y reconstrucción, informa la administración autonómica.

El proyecto ganador del concurso internacional deberá contemplar, por una parte, la delimitación, sectorización y caracterización de los sectores que conforman los parques y, por otra, los criterios de armonización del conjunto en términos paisajísticos, territoriales, ambientales y funcionales.

Este concurso que prepara la Generalitat y que verá la luz en pocos meses establecerá un plazo de diez semanas para la presentación de ofertas y otro plazo de seis semanas para la segunda fase.

En paralelo a la convocatoria del concurso se convocará la redacción de los proyectos de reconstrucción de dos tramos de los parques: el eje València-Quart de Poblet (supone la continuación del parque de Cabecera) y el eje Paiporta-Alfafar (discurre a lo largo de una de las mayores conurbaciones).

1.500 HECTÁREAS

El comisionado autonómico ha asegurado que la Generalitat va a desarrollar la infraestructura verde y azul "más importante de Europa", en referencia al sistema de parques inundables metropolitanos que va a llevar a cabo en las riberas del Turia y del sistema Poyo-Saleta. Según ha expuesto, tanto por sus 1.500 hectáreas de tamaño, que lo convierten en el mayor hasta la fecha, como por su concepción, ya que contribuirá a articular toda el área metropolitana de la ciudad de València, va a situarse a la vanguardia entre las estrategias de regeneración territorial.

El proyecto de los parques metropolitanos, ha explicado, supone una herramienta estratégica para la gestión del territorio que nace con un triple objetivo: ayudar a mitigar los efectos de futuras riadas, reducir el riesgo al que están expuestos los municipios y ofrecer un apoyo complementario a las obras estructurales que "tiene que llevar a cabo la autoridad competente en los cauces de los ríos, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en este caso, para hacer frente a estos fenómenos en el futuro".

"Vamos a regenerar 1.500 hectáreas en el área metropolitana de València que supondrán una transformación estructural del sur metropolitano a medio y largo plazo, ya que contribuirán a vertebrar toda el área metropolitana --ha aseverado--. Consideramos que una de las respuestas para atajar los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos extremos son los proyectos basados en la naturaleza. En este sentido, las infraestructuras verde y azul surgen como aliadas de los territorios y las ciudades integrando sistemas de gestión del agua con elementos vegetales naturales para crear paisajes urbanos resiliente".

Además, Mérida ha puesto en valor que la Agencia Europea del Medio Ambiente avala que estas soluciones "son buenas tanto para retener inundaciones como para reducir las temperaturas del aire y de la superficie". "Tras la dana no solo hemos reconstruido, hemos aplicado el talento con el que contamos para que las infraestructuras vuelvan más resilientes y preparadas para soportar fenómenos extremos", ha añadido.

El proyecto, que contempla la creación de más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales, cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo.

A la jornada, celebrada en el MuVIM, ha asistido todo el equipo del comisionado: la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, que se ha encargado de coordinar el encuentro,; la directora general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Isabel Peyró, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente, además del concejal de València Carlos Mundina y la vicepresidenta de la Diputació de València Reme Mazzolari. También el coordinador del Sistema de Parques Metropolitanos, Vicente Dómine.

En las jornadas han participado técnicos y especialistas de ámbito internacional. Entre ellos Maguelonne Déjeant-Pons, la que fuera responsable del Convenido Europeo del Paisaje; Antoine Grajon, delegado del Sindicato Mixto de la Cuenca del Agly; Sven Schulz, miembro de la Agencia de Protección de Inundaciones de Sajonia Anhalt; Maximilian Kranish, delegado del Ayuntamiento de Bad Neunahr, o Daniel Vasini como el representante de West 8 Rotterdam. Ha asistido el delegado de la Agencia de Gestión del Agua de Munich, responsable del Plan ISAR, uno de los primeros ejemplos de integración de un río en una gran metrópoli de las últimas décadas.

Asimismo, han intervenido Arantxa Muñoz, arquitecta y paisajista autora del parque de Cabecera en el parque metropolitano del Turia, profesores de la UPV como Juan Marco y Eduardo Rojas y el representante de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, José María Ezquiaga.

En la jornada, donde han participado responsables de la Asociación de Paisajistas, de Arbororicultura y del Colegio de Ambientalistas de la Comunitat Valenciana, se han celebrado mesas redondas y conferencias sobre las estrategias territoriales de regeneración territorial a medio y largo plazo, destinadas a mitigar los efectos de catástrofes naturales y a prepararse ante nuevos retos.