La Generalitat presenta en Europa el proyecto de los parques inundables que servirán de barrera en el Turia y el Poyo

La Generalitat presenta en Europa el proyecto de los parques inundables que servirán de barrera antirriadas en las cuencas del Turia y el Poyo - GVA

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado en Europa el proyecto de los parques inundables metropolitanos que planea construir en las riberas del Turia y del Poyo y que abarcará una extensión de 1.500 hectáreas de zona verde, conformando una nueva defensa ante posibles riadas.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha mantenido una reunión de trabajo online con miembros del gobierno de Baviera (Alemania) encargados de la estrategia verde antirriadas y de la Autoridad de Gestión del Agua de Munich (Wasserwirstschaftsamt München), tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante el encuentro, Raúl Mérida ha señalado que la iniciativa de los parques inundables metropolitanos que impulsa la Generalitat "está alineada con las que se están llevando a cabo en otros países europeos".

En este sentido, ha destacado que la Generalitat está desarrollando una estrategia territorial integral "única en España" para fortalecer el territorio "mediante el desarrollo de iniciativas verdes orientadas a actuar como barreras naturales frente a fenómenos meteorológicos extremos".

Raúl Mérida ha explicado que los trabajos de recuperación tras episodios de inundaciones registrados en otras zonas de Europa continúan desarrollándose incluso cinco años después del suceso, ya que una visión integral orientada a la regeneración del territorio y al refuerzo de su resiliencia "requiere la ejecución de proyectos con horizontes temporales más amplios".

Durante la reunión también se han analizado las estrategias de financiación que ha implementado el gobierno de Baviera y se ha valorado la posibilidad de conseguir financiación comunitaria para el proyecto de los parques inundables metropolitanos.

Desde el Consell se estima que el proyecto de los parques inundables, que contempla más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales, necesitará de una inversión superior a los 150 millones de euros, en el marco de un plan estratégico que contará, además, con financiación público-privada, a través de la compensación de emisiones de Co2, y que buscará la financiación de la Unión Europea.

LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, enmarcado en la línea de dar a conocer las iniciativas de la Generalitat y buscar sinergias, la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez, han asistido al congreso internacional 'Recuperación tras inundaciones y reconstrucción resiliente en Europa' impulsado en el marco del programa europeo JCAR ATRACE que promueve la investigación para mejorar la gestión tras catástrofes naturales.

Durante las jornadas, Sandra Castillo y Lourdes Pérez, han puesto en valor las actuaciones que desde el Consell se están realizando en el marco del Plan de Recuperación Endavant para lograr la reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas.

Asimismo, en el foro se han analizado las políticas desarrolladas por las diversas regiones de Europa afectadas por inundaciones, especialmente Alemania, Bélgica y Los Países Bajos (2021) y Hauts de France (2024), además del caso de València.

El congreso tiene como objetivo compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en la recuperación tras las inundaciones y desarrollar recomendaciones para una reconstrucción más rápida.