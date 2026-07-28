La Generalitat rechaza la 'vía canaria' para negociar con el Gobierno la financiación: "O todas las CCAA o son triles"

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, atiende a los medios después de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, en una imagen de archivo- Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha rechazado la posibilidad de que la Generalitat pueda intentar negociar un acuerdo uniateral sobre financiación autonómica con el Gobierno como el alcanzado con Canarias, ya que ha insistido en que la reforma cuente con el "máximo consenso" de todas las comunidades y en exigir más información sobre la propuesta del Ministerio, que supondría 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana.

"Nosotros hemos defendido siempre que la negociación tiene que ser de todas las comunidades en conjunto. Lo otro son triles: voy a ver si le doy a este uno, le doy a este lo otro... No es serio", ha declarado, y ha reiterado que el modelo propuesto en enero por el Gobierno "nace mal desde el principio" por haberse acordado con ERC.

Así lo ha manifestado Rovira (PP) tras reunirse con los expertos que asesoran a la Generalitat y con la comisión mixta con Les Corts sobre financiación. Este pasado lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España (PSOE), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), acordaron que estas islas dispongan de 1.337 millones adicionales con el nuevo sistema.

El conseller ha explicado que las comunidades gobernadas por el PP, "13 de las 17", solicitaron este lunes el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado este miércoles, algo que ha aceptado finalmente el Ministerio al posponerlo al 4 de septiembre. Además, ha reprochado al departamento que dirige Arcadi España que no contestara a las alegaciones "en conjunto" realizadas el pasado viernes tras recibir más documentación sobre la propuesta.

En este contexto, Rovira ha opinado que el modelo planteado por el ejecutivo central es "un poco extraño" porque "ayer mismo" se enteraron de que se ha abierto "un nuevo fondo extraordinario para Canarias" con dinero que "se sacan de una chistera". También ha remarcado que este pacto fue alcanzado "con el presidente, que es de Coalición Canaria", y no ha querido hablar sobre si la consellera de Hacienda, la 'popular' Matilde Asián, está o no de acuerdo.

Respecto a si el Consell descarta intentar la "vía canaria" de llegar a un acuerdo bilateral con el Gobierno, ante la infrafinanciación arrastrada por la Comunitat, ha subrayado que él defiende "constantemente" la necesidad de un fondo de nivelación transitorio mientras se apruebe el nuevo sistema, y que este modelo "nos iguale lo máximo posible a la media nacional".

Preguntado por si la Generalitat realizará propuestas en clave valenciana y no en base a una posición conjunta de todas las comunidades del PP, ha insistido en que "este modelo nace mal desde el principio, porque en vez de ser un modelo que salga fruto del máximo consenso multilateral, solo se ha pactado con Esquerra Republicana de Catalunya", ya que ha recordado que fue anunciado por el propio líder de ERC, Oriol Junqueras.

ADMITE QUE LOS EXPERTOS AVALAN EL MODELO DEL GOBIERNO

Cuestionado por si los expertos que asesoran al Consell ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno, Rovira ha admitido que "cualquier modelo que mejore la infrafinanciación es bueno, y esa es la valoración de los expertos y de cualquier persona". Pero ha hecho hincapié en que este modelo "sigue dejando un punto por debajo de la media" a la Comunitat.

"Y la última información que hemos tenido es una posibilidad de que nos bajen las entregas a cuenta: ahora estamos en el 95% y nos bajan al 92%. Esas tres décimas podrían suponer una bajada de ingresos, con lo cual ya no serían esos tres mil y pico millones de los que hablan, sino que a lo mejor se quedarían en dos mil o poco más", ha agregado.

Por todo ello, el conseller ha reiterado que falta "mucha información" sobre este modelo "hecho para Catalunya". "Y lo que hemos pedido es recibir toda esa información para tener un criterio claro", ha abundado.

Dicho esto, ha asegurado que donde "coinciden" Generalitat y expertos es en que "es necesario solucionar el problema de deuda histórica" de la Comunitat, puesto que "la propia comisión de expertos reconoce que el 80% está generada por la infrafinanciación".

Y ha reprochado al Gobierno que quiera reformar la financiación "deprisa y corriendo", sin tener claro si puede entrar en vigor en 2027, 2028 o "de forma gradual" y sin contemplar un fondo de nivelación transitorio como el que pedía "Arcadi España cuando era conseller de Hacienda" con el Botànic.

COMPROMÍS Y PSPV

Entre los grupos de la oposición en Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado "profundamente decepcionado" con la posición del Consell, al que ha afeado que no reconozca los "avances" de la propuesta del Gobierno como sí hacen los expertos.

"Nosotros apoyaríamos al conseller siempre que defendiera las tres 'patas' del sistema de financiación, ese gran acuerdo: nuevo modelo, condonación de la deuda y un fondo transitorio de nivelación", ha aseverado.

Pero se ha preguntado "con qué espíritu" irá Rovira al CPFF: si con uno "canario" de intentar alcanzar un acuerdo o con uno "madrileño" marcado por Génova para "boicotear" cualquier posibilidad de pacto con el Ministerio. "Más vale perder que más perder", ha dicho citando un refrán.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV José Chulvi ha lamentado que el Consell pierda "una oportunidad histórica después de 20 años a la cola" en financiación, algo que considera incomprensible. "Ante esta oportunidad solo cabe la negociación: aceptar los 3.669 millones y continuar reivindicando y negociando para intentar mejorar la situación de los valencianos", ha defendido.

También ha afeado al PP que no plantee "una propuesta alternativa" sobre la deuda más allá de la enmienda a la totalidad -tumbada la semana pasada en el Congreso gracias al voto de Junts- donde los 'populares' decían "que no se debe condonar ninguna deuda, al contrario: alargar esa carencia para que se pueda pagar". "Ahora sí que hay una propuesta de 11.000 millones que es un buen punto de partida", ha resaltado sobre el proyecto de quita del Gobierno.