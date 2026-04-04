La Generalitat reconoce a Mutxamel como Municipio Turístico de 'Singularidad' de la Comunitat Valenciana. - GVA

ALICANTE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha reconocido a Mutxamel (Alicante) como Municipio Turístico de 'Singularidad' de la Comunitat Valenciana.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan "atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que "esta nueva distinción supone un paso más en la estrategia turística no solo del municipio de Mutxamel, sino de la Comunitat Valenciana".

Cano también ha agradecido "el trabajo del ayuntamiento y de todo el sector turístico local por situar a Mutxamel y a la provincia de Alicante entre los mejores destinos de la Comunitat Valenciana, lo que mejora su posicionamiento nacional e internacional".

Esta distinción se conceden a municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, dictado en desarrollo del artículo 29 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

Los criterios para ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' se refieren a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local. Asimismo, se requiere acreditar el cumplimiento de las obligaciones que establece el decreto.

Las categorías en las que puede se puede solicitar ser reconocido como municipio turístico son: 'Excelencia', 'Relevancia' y 'Singularidad'.

La Comunitat Valenciana cuenta en la actualidad con 83 destinos con el distintivo de 'Municipio Turístico' en cualquiera de las tres categorías, acorde a la normativa anteriormente mencionada.

Por categorías, la Comunitat cuenta con 38 municipios turísticos reconocidos con la categoría de 'Singularidad', al incluir la última incorporación de Mutxamel; 22 de 'Relevancia' y 23 municipios en la categoría de 'Excelencia'.