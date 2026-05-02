La Generalitat reconoce oficialmente dos nuevas colecciones museográficas permanentes en Càrcer y Altura

Colección Museográfica Permanente ‘Museo del Aceite’ de Altura - GVA

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha reconocido oficialmente la Colección Museográfica de Càrcer (Valencia) y la Colección Museográfica Permanente 'Museo del Aceite' de Altura (Valencia) como Colecciones Museográficas Permanentes de la Comunitat Valenciana.

Este reconocimiento supone su integración en el Sistema Valenciano de Museos y garantiza la protección de sus fondos mediante su inscripción en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, según ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

De este modo, la Generalitat refuerza su compromiso con la "conservación, valorización y difusión" del patrimonio cultural valenciano, al ampliar el mapa museístico de la Comunitat Valenciana y fortalecer el papel de los municipios en la preservación de la memoria colectiva.

La Colección Museográfica de Càrcer cuenta con más de 400 bienes muebles que reflejan la identidad histórica, social y etnográfica de la Ribera Alta. Sus fondos abordan ámbitos como la vida cotidiana, la agricultura tradicional, los oficios, la cultura material del siglo XX y el patrimonio musical local, configurando un recurso de interés para la investigación, la divulgación y la acción educativa.

El proyecto museográfico en desarrollo impulsa una lectura renovada del patrimonio local, orientada a mejorar su accesibilidad y su integración en iniciativas culturales y turísticas.

ALTURA

Por su parte, la Colección Museográfica Permanente 'Museo del Aceite' de Altura, ubicada en la antigua almazara La Hidráulica (1927), conserva maquinaria original, herramientas agrícolas tradicionales, tinajas, utensilios de esparto, una extensa colección fotográfica y material de memoria oral.

El conjunto permite comprender la cultura del aceite y su relevancia histórica en la comarca del Alto Palancia, en la que destaca el notable valor etnológico, técnico y cultural de la colección. Impulsado por la Cooperativa Oleícola del Alto Palancia (OLIESPAL), el museo se ha consolidado como un referente local de divulgación patrimonial y un activo recurso vinculado al oleoturismo.

Con estas dos nuevas incorporaciones, el Sistema Valenciano de Museos continúa creciendo como una estructura de coordinación, tutela y apoyo a museos y colecciones museográficas reconocidos por la Generalitat, que ya suma 300 entidades museísticas: 155 museos y 145 colecciones museográficas permanentes. Así, facilita el acceso a recursos, la colaboración entre entidades, la mejora de las instalaciones y servicios y el fomento de la investigación y la difusión del patrimonio cultural valenciano.

De esta forma, la Conselleria reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana como una herramienta de identidad, cohesión social y desarrollo territorial.