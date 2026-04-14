La Generalitat recurrirá el decreto del Gobierno sobre la regularización de migrantes

Archivo - La vicepresidenta Susana Camarero y el 'president' Juanfran Pérez Llorca en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha anunciado su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno de España para la regularización de migrantes.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo va a incorporar a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España.

Se trata de una decisión del Gobierno de Sánchez que llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y que "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana", señalan fuentes de la Generalitat.

Desde la Administración autonómica se advierte de que una medida de estas características, adoptada "sin una memoria económica clara ni coordinación" con las comunidades autónomas, puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, "ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial".

En este sentido, el Consell subraya su compromiso con una política migratoria "ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida", así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Generalitat Valenciana solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, con el objetivo de evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico, recalcan las mismas fuentes.

El Consell hace un llamamiento al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas que permita abordar la cuestión migratoria "desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva".