La Generalitat refuerza la promoción de la Comunitat como destino de golf en Múnich

Golfclub München Eichenried, en Múnich - GVA

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, refuerza la promoción de la Comunitat Valenciana como destino turístico de golf en el BMW International Open 2026, que se celebra en el Golfclub München Eichenried, en Múnich, del 2 al 5 de julio.

Turisme Comunitat Valenciana participa en este certamen junto con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana con el objetivo de dar a conocer al público alemán la oferta turística de la Comunitat Valenciana y consolidar su posicionamiento como destino "de referencia" para la práctica del golf durante todo el año, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para ello, dispone de una carpa de 25 metros cuadrados en la zona comercial del recinto, desde la que se difunde la oferta turística de la Comunitat Valenciana, con especial atención al producto de golf y a los recursos complementarios del destino.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que la participación de la Comunitat Valenciana en este torneo "nos permite reforzar el posicionamiento del destino en un mercado prioritario como el alemán, además de mostrar una oferta de golf competitiva, diferenciada y disponible durante todo el año".

El BMW International Open está considerado una de las competiciones más destacadas del calendario europeo del DP World Tour y reúne durante cuatro jornadas a "miles" de aficionados y profesionales del golf procedentes de Alemania y de otros mercados internacionales.

La Geenralitat ha destacado que la Comunitat Valenciana cuenta con instalaciones "de primer nivel" para la práctica de este deporte, con campos adaptados a distintos perfiles de jugadores y diseñados por algunas de las figuras más reconocidas del golf internacional. Esta oferta se complementa con recursos culturales, gastronómicos, naturales y de ocio, así como con unas condiciones climáticas que favorecen la práctica del golf durante todo el año.

El turismo de golf contribuye a la desestacionalización de la actividad turística y genera un "notable impacto económico" en el territorio, al tratarse de un perfil de visitante que realiza estancias más prolongadas y registra un gasto superior al del turista extranjero medio. Por ello, este producto constituye uno de los "segmentos estratégicos" de la promoción turística de la Comunitat Valenciana.

PERFIL

Según el estudio de impacto del turismo de golf elaborado por la Cámara de Comercio de Alicante en noviembre de 2024, el 70 por ciento de los golfistas que juegan en la Comunitat Valenciana son turistas internacionales, procedentes mayoritariamente del Reino Unido (34%) y de los países nórdicos (32%). A continuación se sitúan los mercados francés (11%), neerlandés (6%), alemán (4%) y belga (2%).

Además, este perfil de visitante permanece 2,4 días más que el turista extranjero medio y gasta un 30% más al día, lo que se traduce en un gasto total un 60% superior.