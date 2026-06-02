La Generalitat reitera que la negociación del nuevo sistema de financiación debe ser multilateral y en el CPFF

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, en imagen de archivo en les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reiterado este martes que la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica debe ser "multilateral y debatirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, se ha pronunciado en estos términos respecto a la carta enviada por el secretario de Estado de Hacienda a las comunidades autónomas planteando encuentros bilaterales para abordar el modelo de financiación.

"Ya lo hemos dicho muchísimas veces. El lugar para hablar de un modelo que afecta a todas las comunidades autónomas debe ser el CPFF, no reuniones bilaterales", ha señalado Rovira en un comunicado.

Asimismo, el conseller ha indicado que desde el último Consejo, celebrado el 14 de enero, "no se ha avanzado absolutamente nada. Seguimos sin conocer la letra pequeña. Cuando se presenta un modelo debe ir acompañado de una estructura, con articulado y sabiendo de dónde sale el dinero, cuestiones que se desconocen hasta ahora".

Rovira ha insistido en que la Generalitat no se sentará con el Ministerio en una reunión bilateral para hablar de financiación autonómica.

"De lo único que se podría hablar en una reunión con el Gobierno es de cuestiones urgentes para la Comunitat Valenciana como la aprobación inmediata de un Fondo de Nivelación Transitorio y para tratar todo el gasto provocado por la dana de octubre de 2024 que ha ido todo a deuda", ha manifestado.