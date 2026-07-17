La Generalitat transfiere 16 millones para la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat

El president Juanfran Pérez Llorca y la consellera Carmen Ortí en la visita a un colegio. ARCHIVO. - GVA

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha transferido 16 millones de euros "para acometer la climatización urgente de 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que va a permitir que los colegios dispongan de recursos necesarios para actuar antes del comienzo del próximo curso escolar".

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha subrayado que, con esta dotación extraordinaria, el Consell "cumple con la comunidad educativa con unos recursos que ya están en las cuentas de los centros para que puedan actuar de forma inmediata allí donde más se necesita y garantizar que nuestros alumnos y docentes desarrollen su actividad en las mejores condiciones posibles".

Las dotaciones, que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, permitirán financiar medidas provisionales de climatización, incluida la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, así como las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.

En concreto, las transferencias se han realizado a 1.172 colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), centros de Educación Especial (CEE) y centros de Formación de Personas Adultas (FPA), mientras que los 444 restantes son centros que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

En paralelo a esta transferencia, la Conselleria de Educación ha remitido a los centros las instrucciones que regulan la utilización de esta financiación extraordinaria. El documento establece los criterios técnicos y administrativos para la adquisición e instalación de los equipos, así como las actuaciones complementarias necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y su compatibilidad con la red eléctrica de cada centro.

Asimismo, la instrucción fija que las actuaciones deberán ejecutarse, con carácter general, antes de octubre de 2026, ampliándose el plazo hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se priorizarán las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, ubicación dentro del edificio o ausencia de sistemas de protección solar.

Para el jefe del Consell, "estamos dando una respuesta inmediata a una necesidad que no podía esperar, dotando a los equipos directivos de los centros educativos de recursos y de autonomía para decidir dónde actuar primero, porque son quienes mejor conocen las necesidades de sus centros".

Pérez Llorca recuerda que esta actuación "forma parte de una estrategia integral para modernizar las infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana".

"SOLUCIONES PERMANENTES"

En este sentido, remarca que el Plan EduClima contará con una inversión de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029 para climatizar la totalidad de las aulas de los centros públicos "mediante soluciones permanentes, eficientes y sostenibles, de los que 32 millones ya están consignados en los presupuestos de 2026".

A esta iniciativa se sumará el Plan RECOLE, que movilizará 40 millones de euros para la renovación y mejora de los centros educativos públicos, con una primera dotación de 10 millones de euros este mismo año destinada a reforzar la capacidad de actuación de los ayuntamientos.

El Plan EduClima y el Plan RECOLE forman parte de una estrategia mucho más amplia, con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para construir, renovar y modernizar los centros educativos de la Comunitat Valenciana. "Frente a años de inversiones insuficientes, este Consell está ofreciendo planificación, recursos y soluciones a problemas que llevaban años sin resolverse", ha concluido Pérez Llorca.