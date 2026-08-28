Gerente del Camping Valencia El Saler: "Desalojamos en pocos minutos, la gente colaboró muchísimo"

Una persona desalojada de El Saler durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado al mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler, en València, obligó a declarar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar el pueblo y los campings cercanos. Para los vecinos desalojados se habilitaron los espacios de la Fonteta y l'Alqueria del Basket. El responsable del Camping Valencia El Saler, Iván Chaqués, ha explicado

a Europa Press Televisión cómo fue este proceso de evacuación: ""Lo hicimos en pocos minutos" porque "la gente colaboró muchísimo; muy solidaria, salió todo muy rápido".

El gerente ha relatado que ayer, a partir de las 16.25 horas de la tarde, fue cuando la Policía Local de València informó de que el camping debía ser desalojado, algo "poco algo inaudito" que no habíamos "vivido antes". En todo caso, ha hecho hincapié en que la evacuación de El Saler "fue toda muy rápida", "muy controlado" y "en apenas unos minutitos el camping estaba desalojado, tanto este como los demás" establecimientos.

Ahora, ha dicho, "estamos un poquito a la espera de las noticias, cómo se van desarrollando y preocupados por los clientes". También ha reconocido que hoy "empiezan un poquito los nervios" porque hay "gente que no ha descansado bien, gente que ha dormido en la calle, entre comillas, gente que ha tenido que buscarse con niños muy pequeñitos hoteles para poder descansar".

El responsable también ha indicado que ha hablado con sus homólogos y ha enfatizado que han tenido "mucha suerte con todos los clientes" porque "no ha habido ningún incidente", pero ha lamentado que la noche "ha sido larga" aunque ha confiado en que "en breve tengamos buenas noticias y puedan volver las familias".

UNA LABOR "MUY PERSONAL"

En la Fonteta, el responsable de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Valencia, Josep Montilla, también a preguntas de Europa Press Televisión, ha explicado que ayer se desplazó un equipo de albergue y logística para atender a unas 161 personas. Este equipo, según ha concretado, "trata de cubrir todas las necesidades básicas y esenciales de las personas desplazadas".

Incluye, entre otras cosas, una cama para dormir, mantas, el kit de higiene, la comida para ir cubriendo las jornadas y "todas las necesidades que se vayan detectando y que sean concretas de cada una de las personas se intentan cubrir con coordinación en todos los organismos que están activados en la emergencia".

Montilla ha detallado que el equipo de voluntarios de Cruz Roja se ha dividido en diferentes grupos de unas cinco o seis personas, incluso hasta diez "según los picos que podemos tener". "Por nuestra parte, está siendo una labor muy personal. Estamos intentando acompañar y escuchar a todas las personas que están aquí en la emergencia", ha agregado.

Y ha señalado que también se ha activado un equipo de Cruz Roja Juventud para atender a los menores y, "en este caso concreto, las atenciones han sido pocas porque la Generalitat también ha habilitado que puedan visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias". Así, ha resaltado que la situación "va evolucionando" y "cambiando según va cambiando el día", pero, de momento, cree que está "evolucionando bastante bien lo que es el entorno del albergue".

"ES LO QUE HAY"

En declaraciones a Europa Press Televisión, una vecina evacuada ha comentado que ayer "estaba normal" hasta que su pareja le avisó de que tenían que irse. "Me preparé un bolso con lo más rápido, me puse nerviosa, agarré lo más rápido, nuestros documentos personales, el poco efectivo que teníamos y me marché", ha relatado y ha apuntado que anoche se esperaron hasta las 21 horas para saber si podían regresar a su domicilio.

"Pero al final dijeron que no, que el incendio aún seguía y que no se podía volver porque había mucho humo. Así que nos hemos ido a casa de nuestra casera aquí en València", ha continuado y ha confiado en poder volver a su vivienda "ya pronto".

Otro vecino evacuado ha remarcado que la situación "es la que es" y están a la espera de volver. Asimismo, ha detallado que todo sucedió "muy rápido": "Empezamos a ver humo, el viento cambió y el humo pasaba por delante del pueblo, de El Saler, por encima, y enseguida nos llamaron, confinados en casa y, al momento, había que desalojar".

Sobre el desalojo, ha dicho que su sobrino le ayudó a evacuar a su madre, "que es una persona mayor que tiene muy poca movilidad". En otro orden de cosas, ha apuntado que las calles estaban llenas de agentes de la Guardia Civil que indicaban "por dónde teníamos que salir".

En cuanto a la noche, que la ha pasado en la Fonteta, lugar que el Ayuntamiento habilitó para los vecinos evacuados, ha subrayado que la ha pasado "regular". "Pero bueno, ¿qué vamos a hacer Es lo que hay", ha apostillado.

"ESTABA LLORANDO Y REZANDO POR LOS PERROS"

Y otra vecina evacuada ha destacado que ayer se fue a Madrid, pero en cuanto se propagó el fuego llamó a un amigo para que le diera de comer al perro que se lo había dejado y que ya tiene con ella. Y ha reconocido que se ha pasado "todo el tiempo llorando como una loca y rezando por los perros, por la gente, por la casa, por todo, porque es un parque natural". "Es muy triste, la verdad, muy triste", ha concluido.