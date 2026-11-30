El candidato de Vox por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, a la derecha en el mitin de cierre de campaña en la plaza de toros - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, ha mostrado su satisfacción tras conocerse los resultados de las elecciones generales, destacando el crecimiento de Vox en votos y escaños y su "papel determinante" en el cambio político en España. "Misión cumplida", ha afirmado.

Así se ha manifestado Gil Lázaro después de que el PP haya ganado las elecciones generales en España con 132 escaños que, aunque son cuatro menos que en 2023, le permiten sumar mayoría absoluta con los 52 (+19) que ha reunido Vox y los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Gil Lázaro ha destacado especialmente los resultados obtenidos en la Comunitat Valenciana, donde, según ha señalado, "el crecimiento de la formación ha sido superior a la media nacional". Asimismo, ha atribuido el "éxito electoral" a "años de trabajo a pie de calle, escuchando a los ciudadanos" y "desarrollando una política de proximidad y sentido común".

De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, Gil Lázaro ha asegurado que la formación aspira a seguir aumentando el respaldo de los valencianos. "Nosotros no salimos a ser muleta de nadie, nosotros salimos a ganar", ha subrayado.