Gil Lázaro (Vox) pide "ley, orden y democracia" ante una "única alternativa" el 29N: "España y cambio o Sánchez y caos"

Presentación de los candidatos de Vox al Congreso por Valencia para el 29N - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ignacio Gil Lázaro, ha pedido "ley, orden y democracia" de cara a los próximos comicios y ha avisado de que en los mismos solo hay "una única alternativa" entre que haya "cambio" en España de la mano de su formación o que siga gobernando el actual presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "y el caos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en la presentación de los candidatos de Vox al Congreso por Valencia, celebrada en la plaza de San Luis Bertrán de la capital, acto en el que también ha participado el presidente provincial de la formación, Vicente Barrera, o el exconseller de Agricultura José Luis Aguirre, que será el número 2 por Valencia al Senado después del acuerdo alcanzado este lunes entre PP y Vox.

Gil Lázaro ha advertido de que el 29N los españoles y los valencianos tienen "una única alternativa" entre "España y el cambio" o "Sánchez y el caos" y ha garantizado que Vox realizará una campaña "a pie de calle, escuchando a la gente". "No vamos a hacer un mensaje para un sector ideológico, vamos a hacer un mensaje abierto a todos los españoles y los valencianos, porque nuestra oferta es una oferta de sentido común", ha defendido.

Entre sus principales líneas de trabajo, ha fijado la prioridad nacional --"los españoles, primero"--, la desregulación --"menos trabas y más libertad"-- y la remigración. "Bienvenidos todos aquellos que han llegado a España de forma legal y dispuestos a trabajar, integrarse, contribuir, respetar nuestras leyes y nuestras costumbres, pero todos aquellos que vengan con el único propósito de vivir a costa de las ayudas sociales que les faltan a los españoles, a no trabajar, a delinquir o a no respetar nuestras leyes y nuestras costumbres y a tratar de imponer las suyas, todos esos fuera", ha defendido.

Dicho esto, ha reconocido que no será una campaña "fácil" porque, según ha sostenido, "el 'sanchismo' y sus milicias ya están dando muestras que el único recurso que les queda es el recurso de la violencia". Ante esta situación, ha garantizado que Vox no caerá "en ninguna provocación", pero ha avisado de que tampoco dará "un solo paso atrás". Además, ha exigido al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, que garantice que la campaña se realizará "sin altercados violentos". "Ley, orden y democracia, respeto a todos y, al final, el dictamen de las urnas", ha resumido.

"EN ABSOLUTO" SE DILUIRÁ EL MENSAJE DE VOX CON EL PP

Preguntado por si el mensaje de Vox se quedará diluido por el acuerdo con el PP para el Senado, Gil Lázaro ha asegurado que "en absoluto" será así y ha defendido que su formación "lleva diciendo lo mismo desde hace ya muchos años de una forma muy clara" y por eso "crece cada día más en las previsiones electorales". "El PP es un partido con unas características distintas, Vox es otro partido diferente", ha señalado.

Pero ha valorado que ambas formaciones han llegado a un "gran entendimiento patriótico y democrático" a partir de un "gesto de responsabilidad, de enorme altura de miras y de generosidad por parte de Vox" para "impedir que Sánchez y la extrema izquierda, en este frente popular que han constituido para el Senado, puedan tratar de llevarse, democráticamente, el gato al agua". "Hay una alternativa generosa, responsable, patriótica y democrática para que el Senado refleje también lo que probablemente va a ser la gran mayoría que refleja el Congreso", ha augurado.

Sobre el techo electoral que tiene Vox, el cabeza de lista por Valencia ha rechazado "hacer expectativas", entrar en "el cuento de la lechera" ni "incurrir en el error que otros incurrieron en julio de 2023" y ha insistido en que la formación realizará una campaña "intensa" para enfocar su mensaje "de sentido común" hacia "todos los valencianos". "Lo que vamos a decir es lo que escuchamos a la gente en los barrios, en los pueblos, en las comarcas", ha apuntado.

No obstante, Gil Lázaro sí que se ha mostrado "moderadamente optimista" con los resultados que pueda cosechar Vox el próximo 29N: "Por lo que oímos y por lo que nos dicen los valencianos, las previsiones serán muy satisfactorias".

BERNABÉ ES "UNA CANDIDATA DE OCASIÓN"

Cuestionado sobre el hecho de que la candidata socialista al Congreso, Pilar Bernabé, haya asegurado que el PP y Vox son ya un "matrimonio" por concurrir juntos al Senado, el cabeza de lista de esta última formación ha reprochado a la exdelegada del Gobierno que no tenga "mensaje" y que sea "una candidata de ocasión" y también "corresponsable de todos los desmanes que el Gobierno de Sánchez ha cometido en esta provincia de Valencia" con la dana del 29 de octubre de 2024.

"Esta señora tiene muy pocas cosas que decir", ha sostenido sobre Bernabé, a la que ha retado a explicar "cuál es el sentido" de la candidatura de Senado de Progreso, "en la que el 'sanchismo' irá, entre otros, con la variante valenciana de Esquerra Republicana de Catalunya, es decir, el independentismo de los Països Catalans". "Ya tiene bastante con lo suyo, así que no se preocupe de los demás", le ha pedido.

Por otro lado, preguntado por si prevé alguna renuncia en su lista tras las elecciones, Gil Lázaro ha esgrimido que es una cuestión que no puede responder "en este momento" y ha destacado que la candidatura de Vox es "extraordinaria" y él se siente "profundamente orgulloso" y "enormemente agradecido".

En este punto, ha hecho alusión a la diputada autonómica Ana Mª Bellver, que tendrá que renunciar a su acta en Les Corts para recoger la del Congreso, y ha deslizado: "Estoy convencido de que a alguno le vamos a poner en la tesitura de que tenga que decidir si se va --a Madrid-- o si se queda --en Valencia--".

ALTERCADOS Y "PERSONAJES" COMO VITO QUILES

Cuestionado sobre una convocatoria del agitador Vito Quiles prevista para este miércoles en València, el cabeza de lista de Vox ha rechazado opinar sobre "personajes que no representan ninguna opción política". "Es como si me preguntara qué opino de que mañana esté --la cantante-- Aitana. Pues muy bien, estupendo, que haga lo que quiera", ha ejemplificado.

Mientras, sobre las convocatorias que circulan por redes sociales y que han acabado en disturbios en ciudades como Barcelona o Bilbao, Ignacio Gil Lázaro ha insistido en que la responsabilidad del delegado del Gobierno es garantizar que la campaña electoral se desarrolle "en términos de normalidad democrática, ley y orden, respeto entre todos y que todo el mundo exprese, como es natural, sus mensajes y sus opiniones desde la no violencia".

No obstante, ha cargado contra las "algaradas y las bandas de extrema izquierda violentas que están siendo convertidas en las milicias de Sánchez", al que ha acusado de "azuzar" estas convocatorias, todo ello con "la permisividad absoluta de los delegados del Gobierno". "Esto se tiene que acabar", ha reclamado el candidato, que ha confiado en que Roger Llanes "cumpla con su deber". "Sería un mal debut y una losa tremenda en su currículum que permitiera vandalismos aquí", ha subrayado.

Finalmente, ha sostenido que todo este "vandalismo" va "contra Vox". "Pretende que no se hable de lo que hay que hablar, pero van a hacer un ejercicio inútil porque no vamos a dar ni un paso atrás ni caeremos en una sola provocación", ha zanjado.