Giner lamenta la "suciedad en la calle", la "falta de iluminación" y el "abandono absoluto del patrimonio" en Fallas

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CS en el Ayuntamiento de València y candidato de esta formación a la Alcaldía, Fernando Giner, ha resaltado de las Fallas de 2023, que han concluido este domingo, la "convivencia" que ha habido y el "buen hacer" de los falleros, pero ha criticado la "pésima gestión y planificación" del ejecutivo local que forman Compromís y PSPV y ha lamentado aspectos como la "suciedad en la calle", la "falta de iluminación" y el "abandono absoluto del patrimonio".

Giner, que se ha pronunciado de este modo este lunes al hacer balance de las fiestas falleras de este año, ha censurado también el "caos" en la ofrenda y ha instado a llevar a cabo "la reparación del 'cadafal'" que se coloca para este año con la imagen de la Virgen de los Desamparados, además de pedir la ampliación de naves en la Ciudad del Artista Fallero y de pagar a los pirotécnicos lo que cuesta la 'mascletà'.

Fernando Giner ha manifestado, en un comunicado, que las de 2023 han sido unas Fallas "de luces y sombras". "La luz la tenemos claramente en el buen hacer de los valencianos y, en especial, de los falleros, que han sido un gran ejemplo de convivencia y han conseguido que estas sean unas fiestas pacíficas y sin grandes incidentes", ha expuesto. No obstante, ha censurado el "brutal ataque homófobo" que sufrió un miembro de la comisión Tomasos y ha asegurado que se debe "acabar todos juntos con esta lacra".

El representante de CS ha valorado también "la implicación, un año más, de los valencianos" y ha dado las gracias por "el trabajo, el arte y la extrema dedicación de los falleros por hacer de esta fiesta la más grande del mundo".

Por otro lado, ha aseverado que "la cara B" de las Fallas "es la pésima gestión y planificación del gobierno" local que presiden el alcalde Joan Ribó (Compromís) y ha lamentado durante estas celebraciones la "suciedad en las calles, la falta de urinarios, la falta de iluminación y, una vez más, el abandono absoluto del patrimonio histórico".

Respecto a este último, Giner ha apuntado que "otro año ha sido escenario de verbenas, fiestas y actividades que ponen en riesgo su integridad" y ha citado "como ejemplo la instalación de barras y verbenas en puntos como la Iglesia de Ruzafa o Santa Catalina".

"Luego, cómo no, mala gestión de las aglomeraciones", ha añadido el portavoz de CS. "El alcalde sabe perfectamente que las Fallas son un punto caliente de visitantes y debería tener ya preparados planes para la gestión de las masas. No puede ser que la gente se quede atrapada en la Estación del Norte sin poder avanzar ni un solo paso durante horas", ha afirmado.

Fernando Giner ha hablado de "problemas que se repiten año tras año y que el alcalde no ha sabido solucionar en todo el tiempo que lleva gobernando, ya sea por falta de interés, de capacidad, o ambas".

Por lo que respecta a la ofrenda, el candidato de CS ha criticado la "pésima planificación" de este acto y ha lamentado "los importantes parones que sufrieron los falleros y también la poca iluminación del recorrido y de la Catedral". "No puede ser que la Catedral estuviera prácticamente a oscuras en el día grande del homenaje a nuestra Mare de Déu", ha apostillado.

En este punto, ha señalado además, "la falta de pasos habilitados para peatones durante el recorrido de la ofrenda". "La falta de pasos habilitados ha provocado un verdadero caos y aglomeraciones que se podrían haber evitado muy fácilmente con un poco de planificación. Los valencianos y visitantes se tienen que mover por la ciudad, pero los falleros no merecen que se les desluzca la ofrenda con el paso de gente. Lo normal habría sido planificar un poco mejor el recorrido", ha agregado.

Fernando Giner ha dicho al primer edil que "la celebración de actos falleros no le exime de cumplir con la normativa de seguridad ni tampoco con la Ley de Discapacidad". "Pensemos en lo hostil que debió ser la ciudad para las personas con movilidad reducida", ha destacado.

Por otro lado, el concejal ha considerado una "falta de respeto" que el alcalde calificara de "exagerada" la polémica surgida en torno a la restauración del 'cadafal' de la Virgen para la ofrenda. "Un 'cadafal que está muy visiblemente deteriorado y que todos los falleros y valencianos podemos ver con nuestros propios ojos cada vez que entramos a la Plaza de la Virgen", ha resaltado Giner.

"No podemos permitir que la imagen de nuestra Mare de Déu tenga la pintura desconchada y rota, ni tampoco podemos permitir que los vestidores se sigan subiendo a una estructura que está muy deteriorada y que, por lo tanto, supone un peligro", ha añadido el edil, al tiempo que pedido de nuevo una modificación de crédito para solucionar el problema.

ARTISTA FALLERO Y PIROTÉCNICOS

Además, ha reiterado su petición para que se compren parcelas en la Ciudad del Artista Fallero con el fin de construir nuevos talleres municipales. "Está claro que las actuales naves ya no se adaptan a las necesidades de los artistas. Tenemos que hacer es una apuesta clara por la modernización de la Ciudad del Artista Fallero y convencerlos de que en València tienen todo lo que necesitan, empezando por naves más grandes y adaptadas al momento", ha dicho.

Fernando Giner ha destacado que el Plan Especial de la Ciudad del Artista Fallero lleva dos mandatos "estancado por la inacción del gobierno de Ribó". "Estamos hablando de un plan con medidas por valor de 42 millones de euros que el alcalde debe tener guardado en algún cajón, porque no ha aplicado ni una", ha censurado.

Igualmente, el candidato de CS ha instado a "aumentar la partida económica del convenio de ayudas con el Gremio de Artistas Falleros" y ha pedido que se pague, "de una vez por todas, a los pirotécnicos lo que cuesta una 'mascletà'". "No puede ser que el Ayuntamiento les haya pagado este año 8.500 euros cuando a ellos les puede costar más de 20.000 euros. La promoción no es una excusa para no pagar a la gente por su trabajo", ha agregado, además de pedir monumentos en reconocimiento a los artistas falleros y pirotécnicos.