El Gobierno acredita que el sindicalista Ulpiano Alonso sufrió persecución ideológica en el franquismo

El Gobierno acredita que Ulpiano Alonso sufrió persecución ideológica en el franquismo - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha confirmado que Ulpiano Alonso padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista con una declaración de reconocimiento y reparación personal expedida en nombre del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En este documento se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a esta histórica figura política y sindical del siglo XX, además de anular su condena producida por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

Esta declaración representa "el compromiso del Estado con la justicia, la verdad y la reparación", con la finalidad de rendir homenaje a la dignidad de las víctimas y preservar su memoria como parte fundamental de la historia democrática. Esta declaración es fruto de una moción presentada en el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) por EU-Unides Podem y enmendada por el PSPV en el pleno ordinario del pasado noviembre.

"Hoy podemos afirmar que se ha hecho justicia democrática. Este acto no borra el dolor ni devuelve el tiempo perdido, pero sí que restituye su dignidad y el honor de su familia", expresa el concejal de Memoria Histórica y Democrática de Sagunt, Roberto Rovira. Además, agradece a los familiares y reivindica que "la memoria no es abrir heridas, sino cerrarlas con la verdad, con justicia y con reparación".

"Las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de reparar simbólicamente a quienes fueron perseguidos por defender la libertad y la democracia. Y hoy Sagunt honra a una víctima de la represión y reafirma su compromiso con los derechos humanos, con la memoria y con la dignidad".

ULPIANO, "EL ALMA DE LA UGT"

Ulpiano Alonso nació en Barruelo de Santullán (Palencia) el 7 de septiembre de 1897 y murió asesinado el 17 de noviembre de 1939 en Paterna (Valencia) junto a otras 45 personas más. Sus cuerpos fueron arrojados a la fosa 95 del cementerio de esta última localidad, que recientemente ha sido exhumada.

Se estableció en Puerto de Sagunto (Valencia) a mediados de 1925 con su mujer y su hija mayor. Posteriormente, ya viviendo en Sagunt, tuvo otras dos hijas. Trabajó en la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, donde fue capataz del tren 28 de laminación y representó a los trabajadores en el Jurado Mixto del Trabajo de Metalurgia y Siderurgia. Era, como se decía, "el alma de la UGT".

Además, Ulpiano Alonso presidió el Círculo Recreativo Ferroviario y la Cooperativa de Empleados y Obreros de las Compañías Siderúrgica del Mediterráneo, Minera de Sierra Menera y Naviera Sota y Aznar, popularmente conocida como la COPE. También formó parte del grupo de trabajadores que el 24 de abril de 1932 creó la agrupación local del PSOE, de la que fue su primer presidente.

En 1936 fue elegido presidente del Comité de Control de la Fábrica, una vez ya había estallado la Guerra Civil. La fábrica se convirtió en la principal industria de armamento de la República, que no decayó en su producción pese a los 134 bombardeos sufridos en sus instalaciones y población y de tener que trasladar parte del proceso de fabricación a Cieza (Murcia) en septiembre de 1938.

Todo ello fue reconocido con dos distinciones honoríficas: la Medalla del Valor a la ciudad y la Medalla del Deber a las obreras y obreros de la factoría. Tras finalizar la guerra, Ulpiano Alonso fue detenido el 24 de abril de 1939. Después permaneció siete meses en las prisiones que se habilitaron en Sagunt para recluir a los desafectos al régimen franquista. Durante ese tiempo fue sometido a un juicio sumarísimo en el que fue acusado de adhesión a la rebelión y en el que Ulpiano no pudo elegir abogado, presentar pruebas, aportar testigos, solicitar careos ni recurrir a una instancia superior, como fue habitual en esos juicios.