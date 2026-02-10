El gobierno de Alicante se compromete a "restringir" el acceso de concejales, cargos y asesores a vivienda pública

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (c), en una imagen de archivo durante un pleno - EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha anunciado este martes que el equipo de gobierno del alcalde 'popular' Luis Barcala "restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos" para optar a una vivienda de protección pública (VPP), tras la polémica surgida por las adjudicaciones en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

La decisión se ha dado a conocer a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación después de la rueda de prensa de la junta de gobierno, en la que la portavoz municipal, Cristina Cutanda, se ha pronunciado sobre el caso de las VPP al afirmar que el primer edil tiene el "respaldo" del PP nacional y autonómico. Sin embargo, ni ella ni Villar han hecho alusión a esta nueva medida.

Precisamente, este mismo martes, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado que el consistorio ilicitano impedirá el acceso a vivienda pública a "aquellos que ya disponen" de un inmueble y a "quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos". Se trata de una medida similar a la que también ha anunciado el Ayuntamiento de Alicante.

En el caso de la capital alicantina, Villar ha señalado en el comunicado que en los próximos días "se dará forma a esta medida" que el equipo de gobierno también quiere "extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía", con el objetivo de "dejar claro" cuál es la postura del ejecutivo de Barcala.

"TRANSPARENCIA" Y "CONTROLES"

Además, Villar ha apuntado que el consistorio está "firmemente comprometido con la transparencia" y que está "reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha".

El edil del PP ha sostenido que esta es una medida "ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante". "No recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botànic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas", ha apostillado.

"Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma", ha sostenido Villar, quien espera que el resto de grupos municipales se sume a esta iniciativa.