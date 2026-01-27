El gobierno de Alicante dice que la Agència de Promoció del Valencià tendrá servicio pese a la amortización de una plaza

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (d), y la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda (i), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha asegurado este martes que el servicio de la Agència de Promoció del Valencià en la ciudad "se va a seguir prestando por personal competente" a pesar de la "amortización" de una plaza adscrita a este ente.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, donde ha señalado que en el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento, previsto para este jueves, se darán más datos al respecto.

Precisamente, en el orden del día de la sesión, que se puede consultar en la web del consistorio, se recoge una pregunta de Compromís sobre "cuál es el criterio que ha seguido el gobierno municipal para amortizar la plaza de licenciada en Filología Valenciana" y que, según la coalición, "ha supuesto el cierre de la Oficina Municipal de Promoción del Valenciano".

Además, al ser interrogado en la rueda de prensa sobre qué puede implicar el hecho de que la relación de puestos de trabajo de este año contemple la "eliminación" de esa plaza de filólogo adscrita a este ente, ha afirmado que "esa amortización de plaza no va a suponer" que "no se preste el servicio que se está prestando hasta ahora".

CRÍTICAS DE LA CÍVICA-ESCOLA VALENCIANA

Por su parte, La Cívica-Escola Valenciana ha anunciado este martes la puesta en marcha de una campaña para que la ciudadanía de Alicante "se dirija por registro municipal al Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de reclamar el mantenimiento de la plaza de técnico/a de promoción del valenciano y evitar el cierre" de la agencia.

De esta manera, a través de un comunicado, ha pedido al consistorio "que rectifique una decisión que supone un paso atrás en convivencia, pluralidad y democracia lingüística", según han valorado desde la entidad.

"Esta iniciativa responde a la decisión del gobierno municipal de suprimir la única plaza de técnico/a de promoción del valenciano de la plantilla del Ayuntamiento de Alicante, una medida que, tal como han denunciado sindicatos y grupos de la oposición, comporta el desmantelamiento definitivo de la Oficina Municipal de Promoción del Valenciano y la externalización de servicios lingüísticos que hasta ahora se prestaban desde el ámbito público", han sostenido desde La Cívica-Escola Valenciana.

Igualmente, la agrupación cree que "esta decisión supone un grave retroceso en los derechos lingüísticos de la ciudadanía, especialmente en una ciudad como Alicante, donde la promoción y la normalización del valenciano requieren políticas públicas activas y estables".

También ha indicado que es "especialmente preocupante" que, "existiendo superávit presupuestario, se opte por amortizar plazas consideradas esenciales y sustituirlas por contrataciones externas, una práctica que empobrece los servicios públicos y debilita el compromiso institucional con el valenciano", ha concluido desde la entidad.