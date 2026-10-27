El gobierno de Barcala sigue trabajando en los presupuestos de Alicante para 2027 y espera apoyo "de la mayoría"

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, en el Ayuntamiento de Alicante sigue trabajando en confeccionar los presupuestos municipales de 2027 y espera contar con el apoyo "de la mayoría" de grupos políticos para poder aprobarlos en el pleno.

Así lo ha trasladado la portavoz del ejecutivo local, la 'popular' Cristina Cutanda, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de este martes, al ser preguntada por cuándo tienen previsto dar luz verde al proyecto de cuentas y por si ha habido ya negociaciones con la oposición.

"Estamos trabajando en ellos y, como siempre, sabéis que lo que queremos es lo mejor para los alicantinos", ha resaltado Cutanda, quien ha abogado por que los presupuestos sean un "proyecto de ciudad" y por aprobar las cuentas que "los alicantinos se merecen".

De este modo, el gobierno de Barcala no ha concretado plazos por ahora ni ha confirmado contactos con alguno de los grupos de la oposición, que conforman PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento.

En esta legislatura, el ejecutivo municipal, del PP, que gobierna en minoría, ha pactado con Vox los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, en el marco de unas negociaciones en las que ha habido exigencias por parte de la formación que en el consistorio lidera Carmen Robledillo a cambio de respaldarlos.