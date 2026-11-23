Archivo - Imagen de archivo de dos personas ponen una bandera republicana en Paterna, a 16 de abril de 2024, en Paterna - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del pasado 19 de noviembre de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoa el procedimiento para la declaración de 'El Terrer', conocido como el 'paredón de España', en Paterna (Valencia), como Lugar de Memoria Democrática.

Según señala la resolución, la Dirección General, elaboró un informe que recoge la existencia de una serie de "valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos así como los hechos de singular relevancia que justificarían esta declaración por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos".

En el informe se justifica que el Terrer, conocido también como el 'paredón de España', formó parte en sus orígenes de la galería de tiro del Campamento Militar de Paterna y fue utilizado como lugar de fusilamientos durante la dictadura franquista. Constituye uno de los "espacios más representativos de la represión ejercida por la dictadura franquista durante la posguerra".

"MILES DE PERSONAS EJECUTADAS"

En este lugar fueron ejecutadas "miles de personas" condenadas por la jurisdicción militar franquista tras la derrota de la República, desde los primeros días de abril de 1939, inmediatamente después de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Valencia, y continuaron hasta el 10 de noviembre de 1956.

"Durante más de diecisiete años, este enclave fue escenario de una violencia represiva que se prolongó mucho después del final oficial de la contienda y que afectó a miles de personas por su vinculación con la legalidad republicana, las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y las instituciones y movimientos sociales identificados con la República", señala el informe.

En esta línea, añade que la utilización de Paterna como "lugar de ejecución" estuvo vinculada a la proximidad de instalaciones militares y a la concentración en Valencia de numerosos procedimientos judiciales militares. Al campo de tiro de El Terrer eran trasladadas las personas condenadas desde distintos centros penitenciarios, principalmente de Valencia, fusiladas y sus cuerpos llevados al cercano cementerio municipal, donde eran enterrados en fosas comunes.

"El Terrer y el cementerio municipal quedaron así estrechamente vinculados a un mismo proceso represivo, cuyas consecuencias se prolongaron durante décadas", añade. El informe subraya que las investigaciones históricas, especialmente las realizadas por el historiador Vicent Gabarda, han permitido reconstruir la identidad de miles de personas ejecutadas en Paterna y documentar la dimensión de la represión.

Los registros consultados sitúan en 2.237 el número de personas fusiladas entre 1939 y 1956, aunque otras publicaciones utilizan la cifra de 2.238. La mayor parte de las víctimas procedía de municipios de la provincia de Valencia, pero también hubo personas originarias de otros territorios de la Comunitat Valenciana y de distintas partes de España. Entre ellas, se encontraban trabajadores, agricultores, empleados, militantes políticos y sindicales y personas que habían desempeñado responsabilidades públicas durante la Segunda República.

La represión ejercida en Paterna afectó asimismo a mujeres que habían participado en la vida política y social de la Segunda República o que fueron perseguidas por su vinculación con organizaciones y personas identificadas con el republicanismo.

El enterramiento de los asesinados en fosas comunes "privó a numerosos familiares de la posibilidad de realizar un duelo en condiciones dignas y de disponer de una sepultura individual identificada". Durante décadas, la conservación de los nombres, las fotografías y los recuerdos de las víctimas "dependió en gran medida de sus familiares, que mantuvieron viva su memoria incluso cuando la persecución y la represión política dificultaban su reconocimiento público".

El informe destaca que una de las historias "más significativas" asociadas a El Terrer es la de Leoncio Badía Navarro, republicano represaliado que trabajó como enterrador en el cementerio municipal de Paterna durante la posguerra. Su posición le permitió conocer la ubicación de las fosas y mantener contacto con los familiares de las víctimas. Para facilitar su futura identificación, introducía pequeños papeles con datos identificativos en botellas de vidrio que colocaba junto a algunos cuerpos.

En el cementerio municipal, situado a unos quinientos metros del lugar de ejecución, se han identificado "numerosas fosas comunes vinculadas a la represión franquista, cuya investigación arqueológica ha permitido recuperar e identificar víctimas, documentar las condiciones de enterramiento y, en numerosos casos, restituir los restos a sus familias".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A efectos del procedimiento, el Ministerio señala que, atendiendo a las circunstancias del bien, no se proponen medidas de protección específicas al titular diferentes de las medidas generales de garantía de perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, así como "evitar la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades".

En este caso, la eventual declaración como lugar de memoria democrática "no alteraría el uso actual, sin perjuicio de que cualquier uso que se le dé habrá de ser compatible con las medidas protección".

Además, esta declaración determinará la puesta en marcha de medidas de difusión e interpretación. Así, con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora, la Administración General del Estado "impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos".