El Gobierno llama a negociar para aprobar el decreto de vivienda: "No podemos estar siempre hablando de líneas rojas"

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado a los diferentes grupos políticos "estar a la altura de las circunstancias" para que el real decreto sobre vivienda pueda ser una realidad. "No podemos estar en una negociación siempre hablando de líneas rojas, hay que avanzar y hacer algo que los ciudadanos puedan percibir como que se están tomando decisiones y que todos en algún momento tenemos que ceder. Los acuerdos entre diferentes se basan también en renunciar a posiciones de máximos".

Así lo ha aseverado el titular de Hacienda, que esta tarde participa en València en la inauguración del Congreso Europeo de Cámaras de Comercio, Eurochambres Congress 2026, a preguntas de los medios sobre en qué momento se encuentran las negociaciones con las formaciones para sacar adelante la norma, que el Ejecutivo pretende llevar este martes al Consejo de Ministros.

Cuando se le ha planteado qué pide Junts para garantizar su apoyo y si el Gobierno está dispuesto a reducir el IVA en la compraventa de viviendas para favorecer el acceso, Arcadi España ha rechazado adelantar medidas que se están trabajando en este momento y negociando con los distintos socios.

En todo caso, se ha remitido a las palabras del presidente Pedro Sánchez para recalcar que "estamos en un momento muy importante donde las decisiones van a tener una gran relevancia y todos tenemos que ser conscientes de que hay un valor por encima de todo, que es ayudar a los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y que es no permitir que en nuestro país volvamos a ver situaciones como la de Mari Carmen".

"Y ahí todos tenemos que ceder. De eso va la democracia. La democracia es diálogo, es a veces renunciar a posiciones de máximos por un acuerdo. Y sobre todo la democracia es avanzar. Puede ser que no todos los grupos parlamentarios encuentren todo lo que ellos querían, pero eso es normal, ni siquiera el Gobierno de España. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un gran margen de avance en muchas materias", ha argumentado.

Entre ellas, se ha referido a la fiscal, donde ve "un margen de avance importante". Por ello, insta a los grupos parlamentarios a hacer "lo que está haciendo el Gobierno de España: negociar hasta el último momento para tener un gran texto que lance el mensaje y las soluciones necesarias que demandan los grupos".

En este punto, ha observado: "Con lo que hemos escuchado de áticos en Madrid y viendo aquí en la Comunitat Valenciana cómo determinadas personas se repartían pisos de protección oficial, creo que tendrían que ser prudentes, reflexionar qué es lo mejor para su país y desde luego ser constructivos en las propuestas que hagan de vivienda", ha comentado en referencia a la polémica por las supuestas irregularidades en las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, situado en la Playa de San Juan (Alicante).

El ministro España ha defendido que no es la primera vez que el Gobierno plantea "medidas ambiciosas en el mercado de la vivienda y en su intervención" en referencia a la Ley de vivienda "que muchas comunidades autónomas del PP no han querido aplicar".

Tras ese "primer paso", el Ejecutivo central ha llevado también "reales decretos leyes importantes para evitar situaciones dramáticas como la que hemos visto con Mari Carmen estos días y también para evitar el sufrimiento de muchísimos jóvenes que se han encontrado con ese bloqueo generacional que hay en este caso para acceder a la vivienda y a un alquiler digno". "Y han sido las derechas, ha sido el PP y Vox el que ha bloqueado esas medidas", ha reprochado.

EL GOBIERNO "ESCUCHA EL ESFUERZO DE DIGNIDAD" DE LOS CIUDADANOS

El ministro ha reconocido a los ciudadanos "el esfuerzo de dignidad" que están demostrando "en las calles y ciudades de nuestro país, que se ha escuchado por todo el mundo y, desde luego, el Gobierno de España lo escucha".

"Y espero también, --ha insistido-- como ha manifestado el presidente del Gobierno, que los distintos grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias que vive nuestro país y respalden las medidas que se continúan negociando".

Para el responsable de Hacienda, "hay un debate de fondo de lo que entendemos por la vivienda en nuestro país, entre lo que son las fuerzas progresistas y lo que es la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox".

"Si tú consideras que la vivienda es sencillamente un mercado más, sin ningún tipo de característica especial, no quieres aplicar una ley de vivienda, no quieres hablar de vivienda, crees que el mercado lo regula todo y el que pueda permitirse una vivienda que la tenga y el que no, pues tendrá que afrontar esas dificultades. Esa es la concepción de la vivienda que diferencia a las fuerzas progresistas y al Gobierno de España de la oposición de derechas y conservadora de nuestro país", ha expuesto.

Por eso, ha proseguido, "todas las declaraciones que hemos visto estas últimas horas de los partidos de derecha van en la misma línea: que si está molestando la gente que está acampada en la Puerta del Sol, lanzando mensajes de que es un problema sin solución, de que esto cada cual tiene que apañarse..."

Frente a esto, ha proclamado que "ni el Gobierno de España ni las fuerzas progresistas de este país están en esa posición". "Creemos que el mercado de la vivienda presenta claros síntomas de que no está funcionando correctamente. No lo decimos ahora, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo".

Por último, ha subrayado que en España las competencias de vivienda recaen en las comunidades autónomas, "pero esto no significa que nosotros renunciemos a tomar decisiones", ha matizado. "Lo hicimos con la Ley de vivienda y hemos puesto 7.000 millones de euros encima de la mesa para las comunidades autónomas en una competencia que no es del Gobierno de España, queremos ayudar con un esfuerzo fiscal importante a todas ellas", ha zanjado.