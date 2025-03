Gómez anuncia la prórroga de la concesión del departamento de salud Elx-Vinalopó al cumplir los dos indicadores exigidos

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles la prórroga de la concesión privada del departamento de salud Elx-Vinalopó al cumplir los dos indicadores exigidos y "líneas rojas" de que los indicadores de calidad fueran "mejores que la media" y de poder llegar a "concretar las liquidaciones".

"Hoy les puedo decir que se han dado las condiciones de los indicadores de salud mejores que la media y de que hemos liquidado todas las liquidaciones hasta 2022 con el aval de la intervención y de la Abogacía de la Generalitat por un valor favorable de 56,8 millones", ha expuesto.

En un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea este miércoles, ha defendido que, como es "un hombre de palabra" y se han cumplido "las dos condiciones", la Conselleria va a prorrogar el contrato de concesión administrativa de este departamento.

No obstante, ha detallado que todavía se encuentran "negociando las condiciones" porque, según ha recalcado, "una concesión sanitaria es un hospital público y el garante de la calidad de los ciudadanos dependientes es la Conselleria", que "no se va a olvidar jamás de esos ciudadanos", ha prometido.

Por ello, en esta prórroga, se le exigirá a la empresa concesionaria "unas inversiones" y, al respecto, ha avanzado que se desarrollará "una ampliación del hospital de entre 70 y 100 camas o, en su defecto, un nuevo centro de salud" con "los servicios comunes que son necesarios".

"Y tendremos un control exhaustivo de los indicadores asistenciales y de calidad percibida, así como el requerimiento de que el número de facultativos sean los necesarios y se acerquen lo más posible a los ratios que tenemos en la sanidad pública valenciana", ha concretado.

"Cuando asumí la responsabilidad dije que no iba a tomar ninguna decisión basada en el sesgo ni el dogma, porque todo aquello que lo tenga disminuye la capacidad de libertad de pensamiento. No quiero ningún dogma, quiero ver hechos y actos concretos", ha subrayado, para seguidamente añadir: "No se me creía, pero la realidad fue que, en base a los indicadores de gestión, económicos y sociales, tomamos la decisión de revertir las concesiones de Manises y Dénia".

PLANES DE FUTURO

En otro orden de cosas, durante su intervención, el conseller de Sanidad ha abordado los planes de futuro de su departamento. Al respecto, ha recordado que cuando asumió la cartera de Sanidad en el gobierno valenciano afirmó que los "tres problemas" tanto a nivel nacional como autonómico eran "la salud mental, la atención primaria y la ausencia de personal", y ha defendido que la Conselleria está "luchando para combatirla" y para intentar "solventar este problema convertido en crónico".

En cuanto a la atención primaria, "tan denostada", ha lamentado, su objetivo ha sido y es "prestigiarla", para lo que la Conselleria "quitó" el concepto de atención especializada. "No queremos tener médicos de primera y de segunda, sino personal sanitario en mayúsculas. Y para eso me gustaría ayudar más con algo que me dicen en cada sitio que voy, que es subir la retribución", ha señalado.

Por eso mismo, ha reclamado al Gobierno de España una "mejor financiación". "Os aseguro que lo haremos", ha garantizado, al tiempo que ha reivindicado que los valencianos "se merecen tener los mismos derechos que tienen el resto de españoles". Además, ha valorado que se está consiguiendo "reducir la demora" y ha indicado que el objetivo es hacerla "desaparecer".

SALUD MENTAL

Respecto a salud mental, ha puesto en valor "la apuesta" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su Consell en este aspecto "clave" y, como muestra de ello, ha puesto el plan "pionero en España" dotado con 724 millones de euros e impulsado en enero del pasado año, a apenas "cinco meses de coger las responsabilidades de gobierno". "No quiero hacer nada a tres o seis meses de acabar la legislatura, porque eso es un anuncio electoral y no estoy para eso, sino para realidades", ha aseverado.

Con el desarrollo de este plan, ha reivindicado, se ha conseguido "dar la vuelta a los datos" de la Comunitat Valenciana, que antes estaba "en los vagones de cabeza" en el consumo de ansiolíticos y "en los de cola" de infraestructuras y personal, mientras que ahora se encuentra "a la cabeza en personal". "Este avance ha permitido afrontar la dana --del 29 de octubre-- con mayor holgura", ha valorado.

En este ámbito, ha criticado que el Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García no haya cumplido su promesa anunciada el pasado noviembre --"a día de hoy no he visto nada"-- de poner en marcha 14 unidades de emergencia de salud mental. "Como no se cumplen tantas --promesas--, al final uno se acaba acomodando", ha lamentado en tono irónico.

Por ello, ha argumentado que su "obligación" como conseller de Sanidad es "denunciar" esta situación. "Cuando alguien se compromete, tiene que hacerlo. No se puede jugar con las expectativas de las personas y no se pueden hacer discursos vacíos, hay que decir lo que se va a hacer", ha remarcado. Ante este escenario, ha garantizado que mientras "esté" el actual Consell, la ciudadanía valenciana puede "estar tranquila" de que "no le va a faltar de nada". "Pondremos todos los recursos necesarios para que no falte ninguno, es un compromiso. Nosotros sí que cumplimos", ha defendido.

PERSONAL

En materia de personal sanitario, ha lamentado que el Gobierno de España y los "seis ministros" de Sanidad que han pasado en siete años hayan sido "incapaces de abordar un problema global y endémico en toda la nación". Y ha instado a afrontar "este debate" con "rigor y firmeza". "Es la enésima vez que le he pedido a la ministra --Mónica García-- que aumente las plazas MIR, pero no lo hace", ha criticado.

En esta línea, ha apostado por "dar soluciones del siglo XXI a problemas del siglo XXI" de manera "innovadora y disruptiva" y, para ello, por seguir criterios de "planificación estratégica" y por "evaluar y controlar todo aquello que hacemos". "Yo huyo de decisiones tomadas sin evaluarlas", ha afirmado Gómez.

GESTIÓN SANITARIA DE LA DANA

En cuanto a la gestión sanitaria de la dana, ha puesto en valor la "rapidez" con la que ha actuado la Conselleria para garantizar la asistencia en las zonas afectadas por las inundaciones y reparar las infraestructuras y centros de salud dañados, ha alabado la "grandeza y profesionalidad" de los trabajadores de la sanidad pública valenciana y ha agradecido a las empresas y colegios profesionales que se pusieron "a disposición" de su departamento tras la riada.

A ello se sumó, ha apuntado, el "problema añadido" de tratar a los pacientes "que no podían salir" de sus domicilios con "calidad y seguridad" y de las 421 farmacias que quedaron "arrasadas" y "las que no, saqueadas". Además, la Conselleria amplió 525.000 recetas en un momento en que "no estábamos para pedir tarjetitas sanitarias, sino para ayudar y mejorar la calidad de vida". Paralelamente, se desplegaron 17 equipos y 120 profesionales de salud mental para atender a pacientes que, en algunos casos, "se tenían que tomar medicación todos los días".

Asimismo, Marciano Gómez ha resaltado la labor epidemiológica y el "trabajo conjunto" entre la Conselleria, el Ministerio de Sanidad y los expertos. "No hubo ningún brote epidémico", ha destacado. Y ha sacado pecho de los "30 millones de SMS enviados para educar la salud de la ciudadanía" y de la regulación "en 48 horas" de la "avalancha de voluntarios" que se disponían a acudir hasta las zonas afectadas.

Finalmente, sobre los logros conseguidos durante la presente legislatura, el conseller de Sanidad ha mencionado el "innovador" decreto ley de difícil cobertura, que ha conseguido que "todos los médicos nos unamos" contra la ministra Mónica García; el de unificación de los investigadores para "retener talento"; y la medicina preventiva y la vacunación frente al VRS.