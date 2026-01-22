Gómez insiste en que Sanidad actuará "con contundencia" si detecta uso irregular de material en hospitales

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reiterado que la Generalitat actuará "con contundencia" en el supuesto caso de que inspecciones detecten irregularidades, por ejemplo, en el uso de material sanitario, en todos los hospitales de la Comunitat Valenciana, incluido el del Vinalopó de Elche (Alicante), que es público pero de gestión privada por parte de Ribera Salud.

En estos términos se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Beniparrell (Valencia), donde ha visitado el terreno donde se ubicará el nuevo consultorio auxiliar del municipio, al ser preguntado de nuevo por la publicación de 'eldiario.es' que revela que ese grupo sanitario habría reutilizado hasta diez veces catéteres de un solo uso.

Según esa información publicada, la jefa de auditoría admite en un correo electrónico del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital que gestiona Ribera Salud en Elche e insta al de Torrejón (Madrid) a hacer lo mismo para ahorrar costes.

Gómez ha afirmado que "todo esto parte de un correo electrónico donde alguien sugiere que se reutilicen" los catéteres, al tiempo que ha resaltado que tanto el centro gestionado por el grupo como "el resto" son auditados y controlados "de una forma periódica".

En esta línea, el conseller ha aseverado que "en ningún momento durante el tiempo" que ha transcurrido de la actual legislatura ha habido signo de "potencial utilización irregular" de material sanitario.

"No es menos cierto que, cuando el otro día nos enteramos de esta noticia, mandamos a un equipo de inspectores de una forma urgente y rápida y no han detectado ningún tipo de utilización en la inspección que hicieron la semana pasada de la reutilización de este tipo de catéteres", ha expresado.

"LO QUE REALMENTE IMPORTA ES LA CALIDAD ASISTENCIAL"

Igualmente, ha recalcado: "No obstante, nosotros vamos a seguir con nuestros estudios en este y en todos los hospitales porque para nosotros lo que realmente importa es la calidad asistencial prestada al ciudadano, viva donde viva, y si notásemos cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de disfunción, actuaríamos con contundencia".

"Lo he dicho muchísimas veces, en el momento que el Hospital del Vinalopó no cumpla los criterios de calidad mejores que la media o haya cualquier tipo de incidencia, actuaría con contundencia. Pero, insisto, controlamos, auditamos", ha apostillado.

Al ser preguntado sobre si continuará la gestión privada de este centro, y, por ende, del departamento de salud de Elx-Crevillent, Gómez ha afirmado: "Por supuesto que sí. Ahora, si detectásemos algún tipo de irregularidad, insisto que la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida".

A juicio del conseller, "llama un poco la atención que durante ocho años de gobierno del Botànic donde el contrato decía que se podían poner sanciones por irregularidades no se detectase ninguna, lo cual es curioso, y ahora" ante "un correo electrónico, que efectivamente está ahí", "vayan a la Fiscalía", ha afirmado en alusión a PSPV y Compromís.

"Una cosa es el aspecto jurídico, otra cosa es el aspecto político y otra cosa es el aspecto sanitario y el control de la calidad del aspecto sanitario. Nosotros lo hacemos con este y con el resto de hospitales", ha señalado.

"LA OPINIÓN ME LA GUARDO"

Finalmente, al ser preguntado por el contenido del correo publicado en esa información periodística, ha manifestado: "La opinión me la guardo. Todos los catéteres tienen indicaciones de cómo se pueden utilizar. Si querían reutilizar catéteres que eran irreutilizables, que solamente eran de un solo uso, pues me parece que es una actuación irregular y que si la detectamos en ese o en cualquier otro hospital público, tomaremos medidas".