Gómez-Perretta avisa sobre no realizar obras hidráulicas: "Estaremos condenados a repetir la dana de forma periódica"

Bronca en la comisión de Les Corts al acusarle el PSPV de tener "sesgo político" y de "defender" a Mazón mientras "insulta" a Sánchez

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto urbanista Julio Gómez-Perretta, hijo del autor del Plan Sur de València, ha advertido de que no realizar las actuaciones hidráulicas pendientes en la provincia de Valencia supondrá estar "condenados a repetir la dana" del pasado 29 de octubre "de forma periódica". "Todas las obras hubieran sido fundamentales para que la catástrofe fuera absolutamente distinta", ha sostenido.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, en la que ha recalcado que él no es "político" y que iba a "intentar ser técnico" en su intervención. Además, ha defendido su trayectoria de más de 40 años como urbanista y arquitecto.

"No tengo ningún sesgo político, absolutamente ninguno", ha señalado, por lo que ha considerado "fuera de lugar" las críticas 'ad hominem' lanzadas por el PSPV, que le ha acusado de tener un "sesgo político" y de "defender el trabajo" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El síndic socialista, José Muñoz, ha recordado a Gómez-Perretta que acude a esta comisión en su "condición de experto" y no como "opinador" y le ha reprochado un artículo publicado el pasado noviembre titulado 'Sánchez y la izquierda miserable'. Dicho esto, le ha advertido de que podría estar "usurpando un asiento que le permitiría a otros expertos que desde un punto de vista objetivo intentarían mejorar el conocimiento sobre estas cosas". "Creo que no es el sitio adecuado para usted. No sé si su sitio es este o sería más bien el de portavoz del PP o Vox", le ha espetado.

En su intervención, Gómez-Perretta ha argumentado que el Ministerio de Transición Ecológica "tenía que haber hecho" las obras recogidas en 2016 y ha asegurado que existe una "coincidencia absoluta" de todos los técnicos de que ante el actual "momento básico y fundamental" no se han llevado a cabo los proyectos previstos, "que se deberían haber hecho y que estaban incluso presupuestados". Entre ellos, ha apuntado, algunos de "ingeniería blanda" o limpieza de barrancos y otros "que todos los ingenieros consideran absolutamente necesarios", los proyectos hidráulicos.

En este contexto, ha expuesto la diferencia entre la "sostenibilidad y el respeto a la naturaleza" con el hecho de "no entender que la naturaleza a veces es muy agresiva, radicalmente intempestiva y que afecta a la vida humana", y ha reflexionado: "Es verdad que hay una cierta sensación de que tocar la naturaleza está prohibido y se confunde a veces esa intervención en la naturaleza necesaria con una agresividad que no existe".

"TODO ESTO DEPENDE DEL MINISTERIO"

Respecto al plan sur, ha recordado que se crea con el efecto de recoger todo el agua del río Turia, pero ha advertido de que para estar "completo" falta el pantano de Vilamarxant. Y ha incidido en que, mientras, con el crecimiento de la ciudad de València, "no se ha respetado" la "única salida" que es l'Albufera.

Ante esta situación, ha asegurado que "todos los técnicos coinciden" en la necesidad de recuperar el proyecto de Typsa, por lo que ha emplazado a "estudiarlo bien", aunque ha avisado de que las actuaciones proyectadas por el Ministerio de Transición Ecológica son "solamente parciales". "Todo esto depende del Ministerio la Generalitat realmente aquí es un convidado de piedra", ha afirmado.

PRESAS DE CABECERA, AZUDES INTERMEDIOS Y NUEVO PLAN SUR

También ha apostado por construir presas de cabecera entre la zona de Vilamarxant y la de Cheste y Chiva y para crear zonas de recogida de agua y "tener un margen de tiempo de reacción". Mientras, en el cauce intermedio hasta llegar a Torrent, ha señalado la necesidad de "detectar qué áreas podemos utilizar" para generar cuencas y "presas intermedias" para ir "diseminando el agua". "Es curioso porque todo lo que se dice a 11 días de la catástrofe es lo que luego han referendado todos los técnicos", ha valorado.

En resumen, ha abogado por construir presas de cabecera, los azudes intermedios y conseguir que los barrancos del sur, como el de l'Horteta, así como impulsar un nuevo Plan Sur "buscando la salida hacia l'Albufera". "En vez de subirlos otra vez hacia arriba y conectarlos con el Poyo, deberíamos bajarlos a esa zona antes de llegar" al lago, ha subrayado. Además, Gómez-Perretta ha lamentado que no se haya realizado la conexión del barranco del Poyo antes de llegar a Paiporta, algo que es "relativamente fácil" de hacer.

Mientras, sobre el nuevo cauce del Turia, ha asegurado que sí que tiene capacidad para absorber más caudales. De hecho, ha concretado que está diseñado para unos 5.000 metros cúbicos por segundo (m3/s) y que en el "momento álgido" del 29 de octubre "no hay ningún registro por encima de los 3.000".

BRONCA CON EL PSPV

Tras su primera intervención, el síndic de Vox, José Mª Llanos, le ha pedido "disculpas por los insultos que ha tenido que oír" desde el PSPV y ha destacado su currículum "brillante" y ha reprochado a los socialistas su "osadía y burla a los valencianos": "Los del PSOE saben mucho. Por eso, siete años después, las infraestructuras están en tramitación. Pero la culpa es de los demás, ellos no. Ellos son pulcros. Son tan pulcros que no hacen nada para no meter la pata".

Por su parte, el socialista José Muñoz ha acusado a Gómez-Perretta de estar "ocupando un lugar que correspondería a un experto" y de tener "un sesgo político tan pronunciado". "Solo se dedica a insultar al presidente del Gobierno, a insultar a la oposición y a defender el trabajo de Carlos Mazón", le ha afeado. Dicho esto, le ha preguntado si cree que es "normal" que el 'president' de la Generalitat "estuviera hasta las 20.28 horas sin aparecer en la toma de decisiones" el pasado 29 de octubre.

En este punto, la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox) le ha interrumpido para reprocharle su "falta de respeto" y que se haya dirigido al compareciente en tono "muy agresivo", por lo que le ha pedido "educación". "No le he faltado el respeto en ningún momento", ha esgrimido Muñoz, que ha insistido ante Gómez-Perretta: "¿Ve normal que el 'president' de la Generalitat estuviera de comida, de sobremesa, mientras los valencianos se ahogaban?".

Mientras, el 'popular' Fernando Pastor le ha pedido al arquitecto que no "caiga en la trampa" del PSPV. "Hay partidos que hoy necesitan titulares, que buscan la bronca y el circo, porque con la que les está cayendo encima...", ha deslizado, al tiempo que ha acusado a los socialistas y al Gobierno de España de obstaculizar el "buen funcionamiento" de la comisión. Frente a ello, ha defendido que el PP "cree" en la misma: "Sabe el juego que nos hubiese dado si hubiésemos querido montar circo que en lugar de estar sentado usted estuviese José Luis Ábalos, y no lo hemos hecho".

ACTUACIONES "OLVIDADAS" POR FALTA DE FINANCIACIÓN

En su segunda intervención, Gómez-Perretta ha lamentado las "críticas 'ad hominem'" del representante del PSPV y, al margen de ello, en materia de actuaciones hidráulicas ha apostado por "equilibrar sostenibilidad con un cierto desarrollo" y ha lamentado que las proyectadas desde hace años se han dejado "olvidados" por la falta de una financiación "adecuada". "El señor --Mariano-- Rajoy podía haberlo hecho, es que no voy a entrar, es un tema que probablemente se podría haber acelerado", ha señalado.

Además, ha asegurado que en este momento la izquierda valenciana tiene "la obligación moral de exigir en este momento que lleguen las ayudas que tienen que llegar" y la financiación al Gobierno de España. Y ha considerado fundamental implantar un sistema de alerta temprana, como ya tiene la cuenca del Ebro, y ha apelado al PSPV por "la posibilidad de influencia que tienen dentro del Gobierno".