Los Goya tendrán referencias a Berlanga de inicio a fin y actuaciones de "gente muy relevante"

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los Premios Goya 2022, que se desarrollará el próximo sábado en València coincidiendo con la celebración del Año Berlanga dedicado al centenario del cineasta valenciano Luis García Berlanga, tendrá referencias a este director desde el inicio y hasta el final, contará con actuaciones de "gente muy relevante" y con "la presencia de personas muy queridas".

Así lo ha indicado este martes el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, preguntado por la gala y por las referencias al director valenciano que se harán en ella durante la rueda de prensa que ha ofrecido en València para presentar en esta ciudad la exposición 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'.

Barroso ha comentado que la entrega de los Goya, que tendrá lugar en el Palau de Les Arts de la capital valenciana, será una gala "salpicada de la presencia Berlanga". "Va a haber mucha presencia de imágenes de sus películas, de él y de referencias a Berlanga desde el arranque de la ceremonia hasta el final", ha expuesto el presidente de la academia, que ha rechazado ofrecer más detalles.

Así, ha indicado que no iba a decir cómo será el inicio, ni el final ni la parte central del acto. "No puedo decirlo", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "en unos días" se ofrecerá más información al respecto. "Hay que mantener el suspense hasta el final", ha apostillado.

No obstante, ha avanzado que en la gala habrá actuaciones con "gente muy relevante y muy importante que todo el mundo conoce". "Va a haber presencia de personas muy queridas y ya lo he contado todo", ha agregado. De este modo, ha apelado a la "sorpresa" para evitar contar "el final de la película". "No podemos. Somos gente de cine", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por los Premios Berlanga de la Academia Valenciana del Audiovisual, Mariano Barroso ha valorado que "los compañeros valencianos" que forman parte de esta entidad hayan decidido dar este nombre a sus galardones. "Era casi un nombre obligado. Es mi opinión, cómo se van a llamar si no", ha planteado.

"EL CINE ES MUCHAS COSAS"

Asimismo, ha resaltado la labor tanto de la academia valenciana como de la española. "El cine es muchas cosas", ha aseverado, además de afirmar que así se puede ver en la exposición 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'.

Barroso ha expuesto que el cine es "una idea, un guión, los actores y todos los que trabajan en el cine: maquilladores, sonido y producción", entre otros, así como "celebración" y "aglutinar a una población dispersa". "Las academias cumplen eso", ha dicho, tras lo que ha destacado la "mucha actividad diaria" que desarrollan y las colaboraciones que mantienen con administraciones y otras entidades.