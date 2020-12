El Gran Fele vuelve por Navidad con el estreno de 'Xas! ¡Hasta siempre!, la última obra de Rafael Pla

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El circo Gran Fele estrenará el próximo 17 de diciembre en Espai Rambleta su espectáculo 'Xas! ¡Hasta siempre!, con guión e ideado por el recientemente fallecido Rafael Pla, en la que ha sido su última obra y que tendrá "toda su esencia al 100%", según ha informado la compañía circense valenciana.

Este circo contemporáneo contará con música compuesta especialmente para la obra e interpretada en directo por la Banda del Gran Fele, que deleitará las mentes de los espectadores mientras que los títeres construidos por Eduardo Borja sorprenderán por su tamaño.

La compañía realizará toda la campaña de Navidad en Espai Rambleta, para luego salir de gira por la Comunitat Valenciana, por España, Europa "y al final... la última estrella a la izquierda".

Se trata de un espectáculo "Gran Fele de siempre, como nunca", en el que Manola es una anciana muy mayor, maestra jubilada y hoy es un día especial porque todos sus hijos se encuentran en su casa para celebrar su 104 cumpleaños. "Todos en esa casa se consideran hijos suyos. Aunque no de papeles, ni consanguíneos, sino de espíritu y vocación", detalla la compañía.

Aunque casi no se mueve y casi no dice nada, su presencia e importancia es "patente" y todos entienden que es ella quien marca la filosofía de vida de la casa, aunque no ordene ni dirija nada. En resumen, un espectáculo de circo con pequeñas historias referentes a ciertas situaciones de la mujer, o de las personas, o de las minorías.

En el Gran Fele los animales mecánicos y los títeres son los únicos protagonistas del reino animal que aparecen en la obra, pues el respeto a los animales es uno de los principios que describen este circo desde que comenzó su andanza en 1993.

Con más de 20 años a las espaldas y la participación en numerosos festivales nacionales e internacionales, el Circo Gran Fele ha sido reconocido con la aprobación del público y de la crítica. Entre los numerosos galardones que poseen, figuran el Premio Max Especial de Circo, el Premio Caleidoscopio de La Unión Europea, o el Premio Nacional de Circo 2008, entre otros. Recientemente ha recibido el Premio póstumo de Avetid, Premio Estimat 2020.