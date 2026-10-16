El "gran renovador del piano flamenco" Dorantes se sube al escenario de 'Els Concerts a la Fundació'

Dorantes - REMITIDA FUNDACIÓ BANCAIXA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pianista flamenco Dorantes interpretará el próximo 23 de octubre en la Fundación Bancaja de València un concierto en el que mostrará su "visión vanguardista de este instrumento, por la que está considerado el gran renovador del piano en este género".

La actuación forma parte del ciclo 'Els Concerts a la Fundació', que organiza la Fundación Bancaja con la colaboración de Pavasal. Heredero de la legendaria estirpe de Lebrija, Dorantes emancipa al piano clásico para dotarlo de una voz gitana, lírica y arrebatadora.

Su directo, de gran virtuosismo, navega entre la tradición, el jazz y la música de cámara en un repertorio que incluye palos como la rondeña, la soleá, la bulería, la granaína, las alegrías, la siguiriya y los tangos, destaca la organización en un comunicado.

En las distintas piezas que forman parte del programa, Dorantes revisa aspectos de su vida como su primera niñez y sus aventuras en Lebrija; los cantes que escuchaba de niño y las fiestas en familia; el traslado desde su pueblo natal, Lebrija, a Tomares con apenas 8 años; su primer piano de pared; o su experiencia en el conservatorio.

David Peña Dorantes (Lebrija, Sevilla, 1969), conocido artísticamente como Dorantes, es uno de los grandes referentes del piano flamenco contemporáneo. Perteneciente a una reconocida familia de tradición flamenca --es sobrino de El Lebrijano y nieto de La Perrata--, se formó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde estudió piano, armonía y composición.

Pionero en la incorporación del piano como instrumento solista al flamenco, Dorantes ha desarrollado un lenguaje musical propio. Su primer álbum, Orobroy (1998), marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Desde entonces ha actuado en prestigiosos escenarios internacionales y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos cinco Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla y la Medalla de Oro de Sevilla.

Su trayectoria representa un singular encuentro entre tradición, vanguardia y libertad creativa. El concierto tendrá lugar a las 20 horas en el salón de actos de la Fundación Bancaja (C/General Tovar, 3). La información sobre el acceso y la venta de entradas se puede consultar en la página web de Fundación Bancaja.