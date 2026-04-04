El Grao unirá cultura y solidaridad con el musical 'Libérate' a favor de la Asociación Contra el Cáncer

El Grau unirá cultura y solidaridad con el musical 'Libérate' a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro la Marina acogerá el próximo 18 de abril el musical 'Libérate', homenaje a Rafael Conde 'El Titi'. Un espectáculo solidario impulsado por la Tenencia de Alcaldía del Grao con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón (AECC).

En un comunicado, la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha explicado que "este concierto benéfico, cuyas entradas tienen a modo de donativo solidario un precio de diez euros, estará protagonizado por el artista grauero Juanra Castillo, en una cita que sumará arte, emoción, talento y solidaridad".

"Desde la Tenencia de Alcaldía del Grao y el Ayuntamiento de Castellón, seguimos apostando por propuestas que no solo enriquecen nuestra oferta cultural, sino que además tienen un claro componente solidario, como es el caso de este concierto benéfico que es un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a quienes más lo necesitan", ha resaltado Giner.

Asimismo, la gerente de la AECC en Castelló, Salomé Esteller, ha destacado "la implicación del tejido social y cultural del distrito marítimo". "El trabajo de la AECC es fundamental y desde el Grao queremos mostrar nuestros apoyo y aportar nuestro granito de arena para seguir apoyando la investigación y la atención a las personas afectadas por esta enfermedad porque en la lucha contra el cáncer está involucrada toda nuestra sociedad", ha afirmado la edil.

Además, Giner ha resaltado el papel protagonista y la colaboración de Juanra Castillo en este musical: "Contar con artistas de este nivel en iniciativas solidarias demuestra que la cultura y la solidaridad pueden ir de la mano, lo que genera un impacto muy positivo en la sociedad".

Igualmente, ha animado a los vecinos y vecinas del Grao a "llenar de solidaridad La Marina y participar activamente en este concierto tan especial" y ha insistido en que "es una invitación para todos los graueros y graueras, así como a los castellonenses en general, a sumarse a esta iniciativa solidaria".

Las entradas se pueden retirar en la sede de la AECC Castellón en el paseo Ribalta, 25-27 de Castellón. "Cada entrada es una oportunidad para colaborar con una causa justa y disfrutar al mismo tiempo de un espectáculo de gran calidad", ha remarcado y ha añadido que la respuesta de la ciudadanía es "clave para seguir impulsando una labor tan importante como la que desarrolla el AECC en nuestra sociedad".