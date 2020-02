Grezzi reitera el "compromiso firme" de recuperar lo defraudado en la EMT y pide "plena luz" sobre el estafa

Publicado 13/02/2020 14:38:51 CET

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y concejal de Movilidad Sostenible en la ciudad, Giuseppe Grezzi, ha reiterado este jueves su "compromiso firme" y el del resto del equipo de gobierno de la ciudad por recuperar el dinero defraudado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad y ha defendido que haya "plena luz" sobre esta estafa para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, Grezzi ha destacado que, después la denuncia presentada tras detectarse el fraude, este es un tema judicializado que se encuentra "en fase de instrucción", por lo que ha pedido esperar a tener "todas las conclusiones" para hablar con más detalle y de cuestiones en torno a él. "Me esperaría a las conclusiones del juez. Cuando tengamos un auto creo que podríamos hacer una serie de consideraciones", ha expuesto.

El responsable de la EMT se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa de presentación de los premios Fallas 2020. Movilidad Sostenible y Bicicleta, preguntado por si continúa confiando en que se pueda recuperar parte o todo el dinero defraudado en esta compañía pública, 4 millones de euros.

"Nosotros trabajamos por recuperar el dinero. Sobre esta cuestión hay algo importantísimo. Estamos en fase de instrucción judicial y entonces me esperaría a todas las conclusiones. Además, se está pendiente aún de entregar mucha documentación por parte del banco y de otras rogatorias que se han hecho por parte del juez. Al final de toda la instrucción, cuando tengamos el auto del juez podríamos hacer consideraciones", ha insistido.

No obstante, el edil ha subrayado que se sigue "trabajando para recuperar el dinero porque es" el "compromiso firme" de la Empresa Municipal de Transportes y del Ayuntamiento, al tiempo que ha defendido que "se haga plena luz en esa cuestión" del fraude.

Preguntado por si a los miembros de la comisión de investigación abierta en el seno de la compañía sobre la estafa se les ha facilitado información sobre el dinero que se podría recuperar o respecto al efectivo bloqueado tras detectarse el fraude, Grezzi ha afirmado que se está "intentando recuperar toda la documentación" y "toda la información".

Así, el titular de Movilidad Sostenible ha comentado sobre los primeros datos que se dieron respecto al dinero que se podría recuperar, que "lo que se dijo al principio era sobre la base de una información de Interpol". "Tal y como recibíamos información la comunicábamos al Consejo de Administración --de la EMT-- y a la comisión --de investigación--", ha agregado.

En esta línea, Giuseppe Grezzi ha manifestado que conforme se reciba más información, se seguirá informando. "Todo este caso está pendiente, como hemos dicho, de muchas investigaciones policiales y judiciales, de rogatorias y de mucha documentación que debe ir llegando. Cuando tengamos todo eso podremos hacer un resumen completo y un análisis completo de lo que ha pasado", ha reiterado.

"MESA DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL"

Por otro lado, preguntado por el contrato de la EMT con una empresa en la que ha trabajado el gerente de la compañía pública, Josep Enric García, y por si considera que esto es ético, Grezzi ha explicado que en la Empresa Municipal de Transportes "los contratos que se hacen sin publicidad siempre se hacen sobre la base de llamar a tres empresas" para que "se presenten" y se pueda "después, hacer una valoración" por parte de "una mesa de contratación municipal" a partir de "la oferta que se ha hecho".

El concejal ha subrayado que la mesa de contratación hace esa valoración "sobre una base objetiva" y teniendo en cuenta que se cumplen "los requisitos de las necesidades que tiene la EMT" y ha apuntado que "después, sobre el informe ese se firma un contrato de servicio que está totalmente amparado por la ley" y que sigue "todos los procedimientos legales".

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes ha precisado que la firma por la que se pregunta "no es la empresa del gerente" sino una en la que trabajó. "El gerente ha trabajado en muchas empresas y eso demuestra, al contrario de lo que se ha dicho en todo este tiempo, que el gerente tiene una trayectoria" y "experiencia en gestión de sistemas de transporte o de estudio", ha agregado al respecto.

"ÉTICO" Y "CORRECTO LEGALMENTE"

De este modo, Grezzi ha aseverado que "lo que se dijo en un determinado momento no es cierto porque el gerente ha trabajado en muchas empresas". "Lo ha hecho en empresas punteras en toda España", ha declarado, a la vez que ha señalado que la firma de la que se habla ahora "trabaja desde 1997 y ha hecho planes de movilidad o de gestión de servicio de transporte público en toda España".

El edil ha añadido que "sería increíble que en un sistema democrático legal, siguiendo procedimientos legales, no se pudieran presentar a contratos empresas punteras con las que otras como la EMT quiere contar para que se hagan los mejores proyectos posibles". "Entonces, me parece ético, correcto legalmente y no hay caso", ha afirmado.

Asimismo, preguntado por la publicación en el portal de transparencia de la EMT de los contratos menores de 2018 y 2019, Grezzi ha respondido que cree que "están colgados" en esta plataforma y ha dicho que si no es así preguntará por qué no dado que "no hay ningún problema en colgarlos".