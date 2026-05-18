Groc Teatre lleva al escenario la historia de Pablo Ibar, el español condenado a cadena perpetua en EEUU

Groc Teatre lleva por primera vez al escenario la historia de Pablo Ibar - GROC TEATRE

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía valenciana Groc Teatre estrena en València 'L'Innocent', la que se presenta como la primera obra teatral centrada en la historia de Pablo Ibar, un español condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por un triple crimen.

El caso, con amplio recorrido en documentales, series y libros, se lleva "por primera vez" a los escenarios teatrales, ha destacado la compañía en un comunicado. Escrita y dirigida por Miguel Ferrando Rocher, la obra podrá verse en el Teatro Círculo, del 21 al 24 de mayo.

Lejos de plantear una recreación documental de los hechos, la obra propone una reflexión escénica sobre el paso del tiempo, la memoria y la dimensión humana de una historia marcada por décadas de proceso judicial.

'L'Innocent' se articula en torno a una pregunta: "¿Cuántas cosas caben en una vida desde 1994 hasta hoy?", contraponiendo los grandes hitos históricos sucedidos en ese periodo con la idea de una vida detenida.

LA HISTORIA DE PABLO IBAR

El caso de Pablo Ibar, sobrino del conocido boxeador José Manuel Ibar 'Urtain', se remonta a 1994, cuando fue detenido en la ciudad estadounidense de Miramar, acusado de un triple homicidio junto a Seth Peñalver. Tras varios procesos judiciales, fue condenado a pena de muerte en el año 2000, convirtiéndose entonces en el único español en esa situación.

No obstante, en 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a muerte tras una apelación del equipo legal de Ibar. En la actualidad, cumple una condena de cadena perpetua y está a la espera de que un juez del condado de Broward, en Florida, decida si reabre o no su caso tras la presentación por parte de la defensa de un nuevo testimonio.

MISMO RELATO, DISTINTA MIRADA

El caso ha tenido una amplia repercusión mediática, política y social, especialmente en España. En palabras de Miguel Ferrando Rocher, autor y director de la obra, "se trata de un relato que regresa periódicamente a la actualidad y que muchos creen conocer, pero que 'L'Innocent' recupera desde una mirada distinta, poniendo el foco en las personas que hay detrás: Pablo Ibar, Tanya Quiñones, las víctimas, sus familias y todo un entorno marcado por décadas de incertidumbre".

"Buscábamos centrarnos en lo humano, en lo que ocurre cuando el tiempo pasa y las vidas siguen, o se quedan suspendidas", ha destacado. Así, 'L'Innocent' se distancia de las aproximaciones audiovisuales al caso para construir una narrativa más íntima, centrada en las relaciones personales y, especialmente, en la historia de amor entre Pablo Ibar y Tanya Quiñones. "Más allá de lo judicial, es una historia de amor y de resistencia ante la adversidad", subraya Ferrando Rocher.

El reparto está formado por Héctor Fuster, que interpreta a Pablo Ibar; Amparo Marí, en el papel de Tanya Quiñones; y Robert de la Fuente como músico en escena. Los tres son nombres reconocidos dentro del teatro contemporáneo valenciano.

Fuster ha participado recientemente en producciones del Institut Valencià de Cultura como Los Locos de Valencia o L'aneguet lleig; Marí desarrolla su carrera entre València y Madrid, donde actualmente trabaja en un proyecto en el Teatro de la Abadía dirigido por Juan Mayorga; y de la Fuente ha formado parte de producciones del Escalante, destacando su nominación a Mejor Actor Revelación en los Premios AAPV (Actors i actrius Profesionals Valencians).

La obra ve la luz en 2026, aunque el texto fue escrito en 2019, tras un largo proceso de maduración que culmina ahora con su estreno. 'L'Innocent' nace con el objetivo de invitar al espectador a mirar más allá y adentrarse en la dimensión más humana de una historia que, lejos de cerrarse, sigue generando preguntas.