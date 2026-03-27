Grupo Insur llega a Comunitat Valenciana con 130 viviendas en Paterna y una inversión de más de 32 millones

Archivo - Grupo Insur inicia en Paterna (Valencia) su primer residencial de la Comunitat Valenciana - GRUPO INSUR. - Archivo

VALENCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur continúa avanzando en su estrategia de crecimiento nacional tras la adquisición de una parcela en el sector de Los Molinos, en el municipio de Paterna (Valencia), donde desarrollará su primer proyecto residencial en la Comunitat Valenciana, un conjunto de 130 viviendas para el que destinará una inversión de más de 32 millones de euros.

El proyecto, que generará más de 150 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, "representa un hito en la expansión de Grupo Insur, que no solo amplía su presencia geográfica, sino que también refuerza su posicionamiento en mercados clave con alta demanda residencial", según ha explicado en un comunicado el director de promoción residencial de Insur, Zacarías Zulategui.

"La Comunidad Valenciana representa para nosotros una oportunidad clara de crecimiento a medio y largo plazo. Nuestro compromiso es continuar identificando suelos y promoviendo desarrollos de calidad que se integren en el tejido urbano y aporten soluciones residenciales adaptadas a las necesidades actuales", ha señalado.

El proyecto incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, plazas de aparcamiento, trasteros y espacios para bicicletas. Además, ofrecerá zonas comunes pensadas para el bienestar de los futuros residentes, entre las que se incluyen una piscina exterior comunitaria, un club social, un parque infantil y un gimnasio equipado de última generación.

Situado en Los Molinos, al sur de Paterna, el residencial se encuentra en una de las zonas con mayor proyección del área metropolitana de Valencia, según las mismas fuentes que han detallado que su "localización privilegiada, a tan solo cinco kilómetros del centro de Valencia, permitirá acceder a la capital en apenas 15 minutos mediante transporte público".

En este sentido, la promoción contará con "excelentes" conexiones, destacando su proximidad a la estación de metro de Santa Rita, situada a 250 metros, así como el acceso a la red de Metrovalencia (Línea 2), tren y múltiples líneas de autobús. Además, dispone de conexiones por carretera a través de la CV-35, la V-30 y la A-7.

UN ENTORNO EN CRECIMIENTO

Con más de 76.000 habitantes, Paterna es uno de los municipios más dinámicos del entorno metropolitano de Valencia, destacando por su crecimiento urbanístico y su consolidada oferta de servicios, según el comunicado que detalla que, en concreto, el sector Los Molinos se configura como una nueva zona residencial en expansión que combina accesibilidad, servicios y entorno natural, ya que su proximidad al Bosque de la Vallesa, integrado en el Parque Natural del Turia, permite disfrutar de un entorno con amplias opciones de ocio al aire libre, senderismo y actividades deportivas.

A ello se suma una amplia oferta de servicios cercanos, incluyendo supermercados, comercios, centros educativos y sanitarios, que refuerzan el atractivo de esta ubicación para familias y residentes, según las mismas fuentes que aseguran que "de esta forma, el nuevo residencial contribuirá a la dinamización de la vida social y económica de la zona y motivará la expansión de nuevos proyectos en la misma".