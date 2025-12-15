El grupo uruguayo No Te Va a Gustar actuará en octubre en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) ofrecerá un concierto en el Roig Arena de València el 25 de octubre de 2026, dentro de su gira internacional.

Presentará en directo los temas de su próximo trabajo, 'Florece en el caos', que se estrenará el próximo 8 de enero. Con este álbum, el grupo comienza un nuevo ciclo que tendrá como punto fuerte una gira internacional de presentación oficial, anuncia el recinto multiusos.

Con más de 30 años de trayectoria, NTVG se ha convertido en una de las bandas de rock en español más populares de Latinoamérica. Está compuesta por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Diego Bartaburu (batería), Guzmán Silveira (bajo), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados).

Sus presentaciones en vivo son "poderosas, precisas y refinadas". Siempre con un sonido rock, fusionando distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska, en base a las influencias de cada uno de sus miembros.

La banda cuenta con 11 discos de estudio, un disco acústico en vivo, cinco álbumes en vivo, una reedición especial, dos películas documentales, cinco películas de concierto en vivo y una biografía oficial editada. Su catálogo le ha valido nueve nominaciones a los Grammy Latinos, incluido Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock por su más reciente trabajo discográfico.

Las entradas para el concierto de No Te Va Gustar en València saldrán a la venta este miércoles 17, a las 17 horas, en la web del recinto multiusos.