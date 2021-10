Los grupos del Botànic "confían, desean y esperan" aprobar unos presupuestos "con un poco de vidilla" antes del domingo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSPV, Compromís y Unides Podem "confían, desean y esperan" que los Presupuestos de la Generalitat estén aprobados antes del domingo, cuando expira el plazo legal para que se puedan aprobar en Les Corts antes de que acabe el año. No obstante, "lo importante es el qué y no el cuándo" y al Botànic "siempre le gusta poner un poco de emoción".

Así se han manifestado los síndics del PSPV (Manolo Mata), Compromís (Fran Ferri) y Unides Podem (Pilar Lima) en Les Corts este jueves. Los tres han dejado la puerta abierta a que las cuentas se tengan que aprobar el domingo, el último día del plazo, con un pleno extraordinario del Consell en lugar de salir en el pleno de este viernes.

Mata ha incidido en que, de no llegar a Les Corts el domingo, el presupuesto de 2021 debería prorrograse, lo que "no seria deseable, aunque solo fueran unos meses". En este sentido, ha considerado que sería una "situación triste" que no se aprobaran esta semana "cuando todo el mundo está por la labor". No obstante, ha apuntado que "es normal que cuando hay gobiernos de coalición hay tensiones de gasto porque los ingresos son los que son".

En este sentido, el síndic socialista "confía, desea y espera" que los presupuestos lleguen "antes de que acabe el plazo, que sean respetuosos con los tiempos de la cámara aunque llegaran el domingo a última hora para que los grupos de la oposición los tengan con los días que siempre han tenido y que los funcionarios de Hacienda no sufran más de lo necesario".

Por su parte, Ferri ha remarcado que la comisión creada para elaborar estos presupuestos "está trabajando intensamente" y este trabajo "se verá reflejado en unos presupuestos de la Generalitat". "Todos confiamos que pase, que lleguen los presupuestos", ha señalado, aunque hay "mucha labor de transcripción", por lo que ha contemplado que lleguen domingo en lugar de viernes.

Para el síndic, el principal escollo de la negociación es "la falta de una financiación autonómica y la gran deuda que el estado mantiene con nosotros". Así, ha lamentado los gastos que supone la "Conselleria de la deuda", que no se pueden destinar a otras partidas.

Lima ha dado por hecho que "va a haber acuerdo para los presupuestos, lógicamente". No obstante, "al Botànic le gusta poner siempre un poco de emoción y crear espectativas para darle un poco de vidilla". Así, los presupuestos "están muy vivos" y "si fueran parte de una formación política con mayoría absoluta sería muy aburrido".

La síndica "no cree que sea tan importante" que las cuentas lleguen el viernes o el domingo. Además, ha dejado caer que si la tasa turística no entra en este acuerdo, "continuaremos la fiesta en Les Corts intentando pelear por conseguir ese acuerdo".

"EL CLÁSICO SOLER-OLTRA"

Desde la oposición han criticado la negociación presupuestaria. De hecho, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha ironizado con que, igual que existe el Clásico de fútbol entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, aquí existe "el Clásico Soler-Oltra", en el que "todos barren para casa, en lugar de tener altura de miras y hacer unos presupuestos buenos para todos los valencianos, sin compartimentos estancos".

Por parte de Vox, la síndica Ana Vega ha considerado que "esto tiene más de teatro que otra cosa" y ha considerado que los presupuestos "llegarán in extremis" en la "noche de brujas". "Entendemos que saldrán, pero no van a beneficiar en nada a las familias", ha aseverado.

Desde el PP, el portavoz de Hacienda, Rubén Ibáñez, ha criticado que al Botànic "se le da muy bien pintar presupuestos" pero ha criticado que, a final de agosto llevaba ejecutado un 26% de las inversiones. "La credibilidad es más bien ninguna", ha aseverado.