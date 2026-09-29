Los grupos defienden sus propuestas, que se votan mañana, mientras el PP cree que Llorca "ganó por goleada" el Debate

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes han defendido este martes sus respectivas propuestas de resolución, que se votarán este miércoles en la segunda sesión del Debate de Política General. El PSPV y Compromís han reivindicado su alternativa, Vox ha sacado pecho de lo conseguido gracias a sus acuerdos con el PP pero ha insistido en asuntos como la inmigración ilegal, mientras que el PP ha considerado que el 'president' Juanfran Pérez Llorca ha ganado "por goleada".

Así lo han expuesto en rueda de prensa tras la junta de síndics celebrada este martes, que ha sido más larga de lo habitual y que ha servido para repartir los bloques de las intervenciones de cara a la segunda jornada del Debate, y también para organizar el pleno ordinario de la próxima semana, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre, con sesión de control al jefe del Consell.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha proclamado que el 'president' de la Generalitat ha ganado este último Debate de Política General de la legislatura "por goleada" y con un "sobresaliente" y ha puesto en valor algunas de sus propuestas "de futuro" como las relacionadas con la vivienda. "Para el PSPV siempre ha sido un eslogan para estar detrás de la pancarta", ha afeado a los socialistas sobre este asunto.

Desde Vox, José Mª Llanos ha destacado entre sus propuestas de resolución las relacionadas con la inmigración "ilegal, masiva, descontrolada y fomentada por las políticas de fronteras abiertas de Pedro Sánchez" y las de vivienda, asunto en el que la formación reivindica el principio de prioridad nacional.

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha reclamado al Consell que aplique la Ley de Vivienda estatal y al PP que vote a favor en el Congreso de los dos reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España. Al margen de ello, sobre el Debate de Política General, ha destacado entre sus propuestas las relacionadas con las viviendas de protección pública (VPP), las de la dana del 29 de octubre de 2024 y las de financiación autonómica para que Llorca acepte el nuevo modelo del Gobierno.

Y Joan Baldoví (Compromís) ha resaltado que la coalición centra sus iniciativas en los asuntos "prioritarios" para los valencianos, como según ha defendido son la financiación autonómica, un nuevo modelo para las emergencias, la dana, la sanidad, la vivienda, la educación, la tasa turística o el transporte público.

((Seguirá ampliación))