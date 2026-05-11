Los grupos hacen balance de la comisión dana de Les Corts: del "cierre en falso" a la ausencia de miembros del Gobierno

Archivo - Comisión de investigación de la dana en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes grupos parlamentarios de Les Corts han hecho balance de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 antes de la última sesión de comparecencias que se ha desarrollado este lunes, antes de afrontar las conclusiones finales y la finalización de sus trabajos con el debate y posterior presentación del dictamen, cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha.

El PP y Vox, con mayoría en la mesa de la citada comisión, propusieron la pasada semana concluir la misma al considerar que ya ha desarrollado su función y que ya "ha desfilado todo el mundo" que lo tenía que hacer, a falta de los representantes del Gobierno central. El PSPV y Compromís elevaron a la junta de síndics una propuesta para prorrogar sus trabajos, pero fue rechazada por la mayoría de las otras dos formaciones.

En declaraciones a los medios este lunes, Nando Pastor (PP) ha considerado que el PSPV y Compromís tratan de "tapar sus propias vergüenzas, que no son otras que no haber dado nunca explicaciones, nunca la cara y haber dado la callada por respuesta" en esta comisión que ahora "encara su recta final". "Intentan a la desesperada montar algún tipo de número, de teatro, de conseguir algunos titulares", ha afeado a estas dos formaciones.

A su juicio, lo "importante y destacable" de la sesión de este lunes es el "parón de una hora" ante la negativa del excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel, de "venir a dar la cara ante los valencianos", alguien quien también "falsificó un título universitario para vivir de la función pública durante más de 40 años". "No lo habíamos citado por eso, sino porque creíamos que podía dar explicaciones importantes para esclarecer aquello que le competía", ha argumentado.

Sin embargo, ha criticado que Ángel haya "seguido la estela" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de dar la "callada por respuesta". "Para encima que ahora vengan los suyos a decirnos que si se tiene que prorrogar esto o se tiene que crear una nueva", ha cuestionado.

"SUBTERFUGIO LEGAL"

Según Pastor, resulta "inaudito" que en una comisión de investigación "aquellos que tenían tanta responsabilidad se amparen en un subterfugio legal para no venir a dar la cara". "Esto no iba de obligaciones legales, iba más bien de una cuestión moral, ética, de compromiso con los ciudadanos", ha insistido. A su juicio, los representantes del Ejecutivo central "estaban obligados moralmente a venir a dar la cara, a explicar qué pasó, qué no pasó y cómo ven las cosas", pero "no lo han querido hacer", ha criticado.

A partir de ahora, ha apuntado, a los grupos les toca "trabajar para conseguir un dictamen contundente, serio, riguroso dentro de las posibilidades". "La izquierda valenciana se está escudando en que no tiene información y es absolutamente falso. Son unos charlatanes cuando hacen eso, porque en la comisión del otro día descubrimos que, de las cerca de 4.000 solicitudes de documentación y preguntas que han hecho a la Generalitat, prácticamente el 98% de las mismas se han contestado", ha replicado.

"Aquí unos están jugando a intentar aparentar ante el público que no tienen información, que pobrecitos están ahí. Es justamente lo contrario, tienen toda la información del mundo. El único que aquí no ha dado información que se ha negado es el Gobierno de España, que nos ha dicho por escrito que no nos va a facilitar ni uno solo de los documentos que la comisión le ha pedido. Y eso al final es una mezcla de cinismo y de hipocresía, una auténtica manipulación", ha expuesto.

Sobre las víctimas de la dana, el síndic del PP ha reivindicado que estas han acudido a comparecer gracias a su grupo y ha afeado al PSPV y Compromís que hayan "vetado en Madrid" a determinadas asociaciones. "No sabemos cuál ha sido el motivo", ha esgrimido. "La izquierda ha montado un eslogan, como siempre, se ha colocado detrás de una pancarta, pero al final nada de nada", ha resumido.

AUSENCIA DEL GOBIERNO

Mientras, José Mª Llanos (Vox) también ha puesto el foco en la ausencia de miembros del Gobierno de España: "Llevamos 12 meses intentando que vengan a dar cuentas ante los valencianos todos los que tuvieron responsabilidades directas en el antes, el durante y en el después de la trágica riada. Ninguno de ellos --ha querido comparecer--, ni Miguel Polo (CHJ) ni el presidente del Gobierno, que no declaró la emergencia nacional, ni los ministros responsables que impidieron que la Policía, la Guardia Civil y el Ejército pudieran intervenir y poder haber evitado los saqueos y tantas, probablemente, muertes".

En este punto, ha retado a socialistas y Compromís a que, "si nos dicen mañana mismo que van a venir todos" estos representantes de la Administración central, su grupo facilitará que se amplíe la comisión "todo lo que haga falta". No obstante, ha considerado que, en estos momentos, con las comparecencias que se han realizado hasta la fecha, "hay que cumplir los plazos y no hay razón para continuarla".

Sobre los testimonios de la exconsellera Salomé Pradas y del que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso --ambos actualmente investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja--, que figuraban en el plan de trabajo pactado en su momento por el PP y Vox pero que no desfilarán por Les Corts, ha reconocido que "cuanto más azúcar siempre es más dulce", pero ha justificado que, como están "directamente imputados", se debe "dejar actuar a la justicia".

"RELATO ALTERNATIVO Y FALAZ"

Sin embargo, José Muñoz (PSPV) ha considerado "indigno" precisamente que no hayan comparecido ni Pradas ni Argüeso por la gestión del 29 de octubre y ha cargado contra el PP y Vox, "que al final es cómplice de esta situación". Ha denunciado el "cierre en falso" de esta comisión, que a su juicio estaba "viciada desde el primer momento" y que no ha tenido "la voluntad de investigar lo que pasó ese día, sino que ha intentado crear un relato alternativo, un relato falaz a lo que pasó el 29 de octubre".

El síndic socialista ha hecho hincapié en que el plan de trabajo "no se ha agotado" porque solo ha comparecido el 33% de los testimonios recogidos en el mismo y ha pedido al PP y Vox por "dignidad y respecto a las víctimas" que replanteen su postura y prorroguen la comisión. Además, ha anunciado que su grupo ha presentado un escrito para que se trate este asunto en el próximo pleno de Les Corts: "Tienen tiempo para reflexionar y recapacitar".

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha afirmado que este lunes es "un día muy triste para la democracia valenciana" porque el PP y Vox han dado "por finiquitada" esta comisión, pese a que "la mayoría de los comparecientes no ha venido" y falta "mucha documentación". Según ha señalado, estas dos formaciones quieren "el relato falso" que hicieron "desde el primer día" sobre la dana y están "dejando meridianamente claro" que así lo va a recoger el dictamen y las conclusiones de este foro.

Ante esta situación, ha pedido que se prorrogue la comisión "por dignidad" y ha calificado de "lamentable" su cierre. También ha indicado que su grupo ha registrado una nueva propuesta de comisión para que trabaje "verdaderamente para saber qué ocurrió, en qué se falló y cuáles son las responsabilidades políticas" porque un foro como este "vale para eso".