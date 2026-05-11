Representante de sindicato policial sostiene que los recursos no llegaron tras la dana por "falta de voluntad política"

El representante de la Confederación Española de la Policía Nacional (CEP), David Gutiérrez, comparece en la comisión de investigación de la dana de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El representante de la Confederación Española de la Policía Nacional (CEP), David Gutiérrez, ha sostenido que los recursos del Estado no llegaron a la provincia de Valencia durante los días inmediatamente posteriores a la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos, por "falta de voluntad política", aunque ha admitido que su opinión personal es que "todas las administraciones fallaron" en la gestión de la emergencia.

También ha denunciado que los agentes no obtuvieron "respuesta" para poder acudir a Valencia con sus uniformes a ayudar, "que era lo que nos pedía el cuerpo y el alma, porque nos estaba rajando por dentro ver a miles de ciudadanos y decenas de municipios arrasados": "Y esa verdad nadie nos va a negar la oportunidad de decirla". Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, en la que el PSPV y Compromís le han afeado que haya vertido "mentiras".

"Yo estuve aquí en la dana. Mi Gobierno no me envió con el uniforme, me robó la posibilidad de ayudar a los valencianos, pero vine aquí de manera voluntaria", ha expresado, y ha apuntado que no puede dar "una contestación política" a las preguntas de los diputados, pero sí responder "como policía nacional".

Según ha expuesto, el trabajo de los agentes empezaba "cuando el agua desciende y de repente no hay nadie, y los valencianos están solos, pero no unas horas, no un día, sino varios". También ha animado a la comisión de Les Corts a investigar si las administraciones públicas "dieron la respuesta que debían ante una catástrofe de tal magnitud".

"Cuando yo veo en televisión varios días después a mis compatriotas en España, en uno de los países líderes en la Unión Europea, pidiendo por las ventanas agua, comida, luz y medicamentos, mientras el Gobierno de la nación no está enviando recursos para ayudar a esas personas, a mí se me da la vuelta al estómago, a mí y a miles de compañeros", ha indicado.

"NINGÚN DESPLIEGUE ESTATAL"

Al día siguiente de la dana, ha explicado que desde su organización comenzaron a mantener comunicaciones con la Dirección General de la Policía "para ver de qué forma se iba a efectuar el despliegue, que a todas luces era necesario", pero ha denunciado que la contestación "volvió a ser el silencio". Por ello, el día 1 de noviembre cogió su vehículo particular y junto con otros compañeros organizó una expedición a Valencia. "Entré en Paiporta el viernes por la mañana y no había ningún despliegue estatal", ha indicado.

También ha señalado que el despliegue de la Policía no depende del Cecopi, sino del Ministerio del Interior: "No es un interruptor que, al subirse, apaga el del Ministerio. El Cecopi es un órgano de coordinación que no se debe utilizar como burladero político".

En este punto, David Gutiérrez ha pedido a los diputados del PSPV que le permitan continuar con su intervención porque le estaban "incomodando", comentario que ha provocado las quejas de los socialistas y Compromís y ha obligado a la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), a intervenir: "El compareciente tiene absoluta razón de que está todo el rato murmurando, no es momento de comentar. Si tienen algo que comentar, se pueden ir fuera. Guarden silencio o suspendo la comisión".

El miembro de la CEP ha continuado exponiendo que las competencias en emergencias están "muy claras" y ha pedido no confundir: "Los policías nacionales actuamos después de las catástrofes y seguimos dependiendo de Interior, aunque se conformen o no órganos autonómicos para coordinar esas emergencias. Y es el Ministerio y el director general de la Policía quien tiene la capacidad para desplegarnos".

En este punto, ha lamentado que en esta comisión algunos miembros están en "alguna especie de relato" y tiene "un carácter muy político": "Creo que se puede explicar muy bien por qué después de producirse la catástrofe no llegaron los recursos a tiempo y algunos ni siquiera llegaron, y es por una falta de voluntad política".

CARGA CONTRA SÁNCHEZ: "SI QUIEREN MÁS RECURSOS, QUE LOS PIDAN"

"Además, hay una persona que expresó perfectamente esa falta de voluntad política, que fue el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- cuando dijo que, si quieren más recursos, que los pidan. Entre esos recursos se encontrarían los recursos de la Policía Nacional, que tenemos unidades especializadas", ha aseverado.

Esta afirmación ha despertado las críticas de los representantes del PSPV, a los que la presidenta de la comisión les ha pedido que guarden silencio y permitan que el compareciente "pueda expresarse con libertad". Mientras, la diputada de Compromís le ha preguntado si le había "leído al compareciente la obligación de decir verdad, porque puede incurrir en un delito". "No tiene la palabra", le ha contestado Turiel, que ha lamentado: "Esto es de parvulitos".

Según ha sostenido Gutiérrez, existen unidades especializadas de la Policía Nacional que se podían haber desplegado "inmediatamente" tras la dana, en "pocas horas", porque tienen carácter de "fácil movilización" y "sin la necesidad de que ningún Cecopi lo solicitase, sino instancias del propio Ministerio del Interior".

"Me pasé prácticamente aquí dos semanas ayudando y tardé mucho en empezar a ver a mis compañeros prestando servicio oficial y uniformados en las calles de Massanassa, Paiporta y otras localidades", ha continuado el representante, que también ha cuestionado la cifra de 6.400 agentes desplegados: "Eso no es así, porque la mitad de ellos comenzaron a llegar a partir del día 6".

"Llegué el día 1 y era una calamidad, era una auténtica barbaridad lo que vi, sobre todo la soledad que sintieron", ha expuesto. A su juicio, "no se puede entender cómo en un país del primer mundo, uno de los más avanzados se supone, varios días después de la catástrofe no haya un despliegue estatal" ante una catástrofe "supraautonómica".

GRUPOS

Entre las intervenciones de los grupos, Verónica Marcos (PP) ha pedido a Gutiérrez que no se deje "enredar" por las formaciones de izquierda y ha cargado contra los representantes del Gobierno por no haber "querido venir a dar la cara y explicaciones", con lo que a su juicio han "faltado el respeto a los valencianos". También ha esgrimido que testimonios como el de la exconsellera Salomé Pradas "tampoco aportarían mucho más" a esta comisión.

Mientras, José Mª Llanos (Vox) ha lamentado la "falta de respeto" del PSPV y Compromís por haber hecho "un 'speech' político" y "ni una sola pregunta sobre lo que le compete" hacia el representante sindical: "Le han intentado brear". Ha calificado de "repugnante" el "aprovechamiento político" de la izquierda sobre la citada comisión y ha sostenido que, con su no actuación tras la dana, algunos representantes estatales "estarían fuera del Gobierno y muchos, tras las rejas por haber abandonado al pueblo".

Por el contrario, Mª José Salvador (PSPV) ha afeado a Gutiérrez que haya "vertido sus opiniones personales" para "apuntalar el relato contra el Gobierno" en la gestión de la dana --"el relato por encima de la verdad"-- y ha insistido en que las competencias de emergencias se enmarcan en el ámbito autonómico y otorgan un "mando único" al Cecopi. Todo ello, mientras el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, estaba en una "sobremesa eterna".

Finalmente, Jesús Pla (Compromís) se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que el representante de la Confederación Española de la Policía Nacional haya realizado "una apreciación de calado político tan grande como que faltó voluntad política" por parte del Gobierno de España en el envío de recursos a Valencia tras la dana. "También nos ha mostrado su opinión", le ha matizado.