El comisionado de la Generalitat tras la dana habla de "esfuerzo titánico" y denuncia presión "asfixiante" del Gobierno

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, comparece en la comisión de investigación de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat para la Recuperación tras la dana, Raúl Mérida, ha reivindicado el "esfuerzo titánico" de la Administración autonómica, ha garantizado que se movilizaron "todos los recursos disponibles desde el primer momento" en el marco de sus competencias, aunque ha admitido que pese a ello "todo era poco", al tiempo que ha denunciado que la "presión" del Gobierno de España durante aquellos días era "total y absolutamente asfixiante".

Así lo ha manifestado este lunes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, en la última sesión de comparecencias en este foro, dado que el PP y Vox han propuesto concluir la misma cuando se cumplirá un año del inicio de sus trabajos.

Mérida, que durante la dana era secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, ha subrayado la importancia de "sumar y no restar" y la necesidad de llegar a acuerdos, a la vez que ha abogado por "dejar el ruido para otro día" y la confrontación "para otro momento". "Los ciudadanos necesitan que les hablemos de presente y futuro, tenemos que estar unidos. El tiempo y la historia pondrá a cada uno en su sitio", ha expresado.

En otro orden de asuntos, ha advertido de que, si la catástrofe del 29 de octubre de 2024 se hubiera producido en 2021 o 2022, los agentes medioambientales "no habrían podido ir" porque tenían "todos los EPI caducados, con los uniformes agujereados y con la media de edad de los vehículos de 30 años". Dicho esto, ha reivindicado que este grupo es "de los mejores que hay en España".

Sobre la gestión de la emergencia, se ha referido a la dana como un "auténtico tsunami medioambiental" y como una catástrofe "de dimensiones desconocidas": "Ese día el agua y el barro arrasaron municipios enteros, destruyeron estructuras esenciales y dejaron tras de sí dolor, incertidumbre y una situación de enorme destrucción".

Ha asegurado que ese día, tras comparecer en una comisión en Les Corts, se desplazó a Alfafar y fue allí donde recibió el ES-Alert. A continuación, se dirigió a la Conselleria para "activar el operativo" que durante los días y semanas siguientes se desarrolló "sin descanso": inició una ronda de reuniones y contactos para coordinar "todas las actuaciones urgentes".

"HABÍA QUE ESTAR A PIE DE BARRO"

"Había que estar a pie de barro, era la única forma de saber las necesidades reales de las personas y poder ayudarlas adecuadamente", ha enfatizado, a la vez que ha reiterado que la magnitud de la tragedia fue "absolutamente extraordinaria": "Nunca antes una comunidad autónoma había tenido que responder a un escenario de este tipo". Ante esta situación, ha reivindicado que la Generalitat puso en marcha "el mayor contingente de recursos económicos y humanos nunca desplegados hasta el momento": 3.100 millones de euros.

La "primera misión", ha relatado, fue dar una respuesta al "colapso" que había en las calles y se hizo gracias a vehículos de maquinaria pesada especializada. "No nos preocupamos de que llevaran una pegatina de la Generalitat, la prioridad en ese momento era otra, era trabajar y ayudar", ha resaltado Mérida, que ha destacado que en "apenas unas horas" se diseñó un plan de gestión integral de residuos. Luego se crearon los puntos de acopio y "todo un sistema innovador", así como espacios impermeabilizados para depositar lodos.

"Todo lo realizado fue un esfuerzo titánico, pero 'a pesar de', no 'gracias a', porque la presión del Gobierno sobre nosotros esos días llegó a ser en muchas ocasiones total y absolutamente asfixiante", ha denunciado. No obstante, pese a ello, ha celebrado que se consiguió el objetivo y que no se produjo "un solo problema de salud pública".

PARQUES NATURALES

Respecto a los parques naturales, ha reconocido que la situación de l'Albufera era "crítica" durante los primeros días por el riesgo de vertidos, pero ha señalado que los trabajos realizados en tres semanas consiguieron impedir que llegaran al lago aguas contaminadas. Además, ha reivindicado el acuerdo con los regantes para que estos pudieran dar los aportes que hasta ese momento la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) les "estaba negando", lo que permitió "limpiar y reciclar el agua varias veces".

"Evidentemente, el lago necesita actuaciones porque ahora sabemos que el fondo mide 10 centímetros más, pero también es cierto que no todo es de la dana porque hacía 23 años que no se había medido. En definitiva, hemos aplicado a la gestión de los parques naturales ciencia, prevención y coordinación institucional", ha apuntado.

También ha repasado las obras desarrolladas en el parque natural del Turia, que permitirán que en "los próximos meses" se empiece a ver la restitución de caminos y, con ello, la recuperación del mismo, así como los trabajos para la retirada de coches afectados por la riada: "Hubo que organizar también un sistema que funcionó".

Por último, ha puesto en valor todo lo avanzado desde entonces y, en este sentido, ha manifestado que resulta "difícil de entender" que, mientras la comisión mixta en La Palma "se constituyera a los nueve días, nosotros tardáramos más de 470". "No quiero que se lo tomen como una crítica, aunque lo es, sino como una reflexión que nos debe de llevar a pedir algo en lo que deberíamos de estar todos de acuerdo: una ley que estableciera que se constituyera desde el minuto cero", ha indicado. También ha pedido que la normativa de contratación esté "adaptada a las necesidades reales de una catástrofe" y ha abogado por trabajar "lealmente", algo "esencial".

REPROCHES MUTUOS ENTRE LOS GRUPOS

Entre las intervenciones de los grupos, Alicia Andújar (PSPV) ha asegurado que se queda con "las ganas" de preguntarle en esta comisión a la exconsellera Salomé Pradas sobre "por qué se fue a las dos menos cuarto de la tarde --del 29O-- a Carlet a hacerse fotos con los bomberos forestales", una imagen "infame": "No tenía conciencia de la situación". También le hubiera gustado el testimonio del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y ha denunciado que este foro parlamentario ha resultado ser un "traje a medida" del PP y de su "corrupción y miseria moral" gracias a su "muleta" de Vox.

Isaura Navarro (Compromís) le ha preguntado si como secretario autonómico no estaba preocupado las jornadas anteriores a la dana ante un "aviso especial" y sobre "qué falló ese día", porque es evidente que lo hicieron "muchas cosas" y eso "a nadie se le escapa". También ha lamentado la "falta de humanidad" del PP y Vox de haber citado en la última sesión de comparecencias al excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel, y ha puesto en valor su trabajo como secretario autonómico de Emergencias con el Botànic.

Mientras, Nando Pastor (PP) ha replicado a Andújar (PSPV) que a él le hubiera gustado saber "en qué mercadillo o rastrillo compró" el mismo José Mª Ángel el título "que le permitió vivir 40 años del cuento". "Tela marinera", ha expresado. Y ha rechazado la "charlatanería y verborrea" de la izquierda al pedir prorrogar esta comisión cuando los representantes estatales son los que se han "negado" a dar explicaciones en la misma. Tampoco los de Aemet, agencia que el 29O "falló como una escopeta de feria", ha afirmado.

Y José Mª Llanos (Vox) ha acusado al PSPV de "utilizar" a los damnificados para "tapar sus vergüenzas" y al Gobierno de España de poner "todas las pegas del mundo" en el proceso de reconstrucción. Ha reivindicado que gracias a su formación y al PP han podido comparecer en la comisión "todas las víctimas que quisieron", pero en el Congreso "solo aquellas bien elegidas que tenían contactos políticos": "Tuvimos que ver que, si algunas decían verdades que no interesaban, algunos grupos cuestionaban hasta su legitimidad".