Guantes Piqueras echa el cierre tras 140 años de actividad: "Es el momento de decir hasta aquí hemos llegado"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guantes Piqueras, histórica tienda ubicada en la plaza de la Reina de València, echa el cierre después de 140 años de actividad ininterrumpida, según ha anunciado la propietaria del establecimiento, Margarita Piqueras, en un vídeo colgado en redes sociales.

"Ha llegado el momento de deciros adiós. El motivo principal es mi cercana jubilación y os invito a pasaros y aprovechar las ofertas", señala la propietaria en el vídeo.

Piqueras ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que, aunque le da "muchísima pena", ha llegado el momento de cerrar. "Tampoco hay relevo generacional por lo que esto se termina", h aseverado.

En este sentid, ha comentado que su hija estaba hasta ahora con ella en el local, pero terminó la carrera e hizo una oposición y justo la semana pasada comenzó a trabajar por lo que no puede seguir con el negocio familiar.

Además, ha añadido que hay "otro problema que se suma", la falta de material. "Muchos fabricantes están cerrando sus empresas, como por ejemplo los de guantes de tejido que se han visto obligados a cerrar desde la pandemia. Por lo tanto, ahora mismo tengo guantes a la venta, pero en el momento en el que se acaben estas piezas ya no tengo material para vender. Sí que es cierto, que a veces he traído material de Italia, pero no ha funcionado igual de bien. Aparte de esto, también hay guantes de piel y sí que se siguen fabricando, pero cada vez la situación es más difícil", relata.

Igualmente, se ha referido a la subida de los precios de los alquileres, "pues están ya prohibitivos", lo que "obliga a trabajar muchísimo para poder mantener el negocio".

"Por lo tanto, si ya me llega la jubilación, ya tengo los años cotizados y se me está poniendo todo tan difícil, es el momento de decir hasta aquí hemos llegado". ha resumido.

Piqueras ha aprovechado para darle las gracias a los clientes y amigos --muchos de ellos están acudiendo a la liquidación de los complementos-- "que toda la vida se han portado tan bien".

"Nos están dando mucho apoyo y ánimo y están comprando mucho. La verdad es que se están llevando piezas muy bonitas a muy buen precio. Y con esto voy a dejar de llorar", ha acabado.

Guantes Piqueras es una guantería familiar fundada en el año 1886, donde llegó Antonia Mulas con 13 años, pasando a regentarlo cuando falleció su fundador en 1949.

A lo largo de los años, ha perdido el objeto que llegó a identificarlo: una gran mano de madera enguantada --'La Manota', como era conocida-- que fue robada en el año 1991. Posteriormente, fue reemplazada por una réplica que años después corrió la misma suerte que su predecesora, se recuerda en la web del comercio.

En 1986 fue declarado Comercio Centenario por la Cámara de Comercio de València y en 2013, Comercio Emblemático.

Se da la circunstancia de que, recientemente, a finales del mes de octube, otro comercio histórico del 'cap i casal', El Horno-Pastelería de San Nicolás, ubicado en el distrito de Ciutat Vella, anunció que cerraba las puertas tras más de 300 años de historia en el centro de València.

En este caso, la razón es no poder adecuarse el establecimiento, en su ubicación actual, a la normativa sanitaria por el elevado coste que supone para su gestor.