La Guardia Civil desmantela un punto de venta de cocaína "a crédito" en Villena

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Villena (Alicante) ha detenido en esta localidad a dos hombres de 31 y 21 años como presuntos autores de diversos delitos contra las personas y el patrimonio así como por tráfico de drogas. La investigación permitió desmantelar un punto de venta de cocaína "a crédito", ubicado en un inmueble de Villena, en el marco de la operación 'Startup'.

La actuación se inició tras la denuncia interpuesta por un vecino de Biar, quien manifestó haber sido retenido y agredido por dos individuos en una zona alejada del núcleo urbano, en un contexto relacionado con actividades de tráfico de drogas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La víctima fue asistida por una patrulla de la Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local de Biar, que acudió al lugar alertada por la situación. Las averiguaciones realizadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena permitieron identificar "plenamente" a los presuntos autores, que supuestamente vendían la droga "a crédito" en un piso ubicado en un barrio de la ciudad.

Los ahora detenidos supuestamente adelantaban la cocaína a los consumidores que no tenían dinero para pagarla, y después los extorsionaban, mediante coacciones y amenazas, para saldar la deuda adquirida, llegando incluso a robarles si no podían hacer frente al pago.

Los investigadores lograron localizar y detener a los sospechosos, a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, amenazas y coacciones.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Villena, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares. Con esta operación, la Guardia Civil ha logrado desactivar un punto "activo" de venta de estupefacientes en la localidad y ha puesto fin a una "dinámica de intimidación y violencia".