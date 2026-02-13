La Guardia Civil detiene a dos hombres acusados de tráfico de drogas durante un control en Xixona

Efectos intervenidos en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el municipio alicantino de Xixona durante un control en la vía pública a dos hombres de 39 y 57 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero a las 18.00 horas, cuando los agentes de los Puestos de la Benemérita de Xixona y San Juan, mientras realizaban un dispositivo en el primero de estos términos municipales, dieron el alto a un vehículo ocupado por dos personas que llamó su atención.

Tras las primeras comprobaciones, se detectaron indicios compatibles con la posible comisión de un delito relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.

En el registro practicado, los agentes hallaron una roca de sustancia blanca con un peso de cien gramos, presumiblemente cocaína, así como 321,60 euros en efectivo, cantidad fraccionada en distintos billetes y monedas.

Por estos hechos, detuvieron a estos dos varones, ambos de nacionalidad española. Están acusados de tráfico de drogas y han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número cuatro de Sant Vicent del Raspeig, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.