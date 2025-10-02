La Guardia Civil detiene a un hombre tras intervenir 400 plantas de marihuana en un chalet de la Vila Joiosa

Detenido un hombre tras intervenir 400 plantas de marihuana en un chalet de la Vila Joiosa - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la Vila Joiosa (Alicante) a un hombre de 28 años acusado de ser el responsable de un cultivo de marihuana localizado en un chalet del municipio. Además, se han incautado de 400 plantas en avanzado estado de floración. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Las pesquisas se iniciaron el pasado agosto tras la denuncia recibida en el puesto del instituto armado en esta población por la detección de un enganche ilegal de agua en una vivienda que ocasionó cortes de suministro y facturas de hasta 8.000 euros a una tercera propiedad por defraudación de suministro de agua.

Durante las gestiones, los agentes del área de investigación constataron también una conexión fraudulenta a la red eléctrica pública, con "consumos anómalos" y "excesivamente elevados", registrados gracias a la colaboración de la empresa suministradora, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras analizar documentación, se observó que la vivienda pertenecía a una entidad bancaria. Al vigilar el inmueble, los agentes se percataron de que desprendía un "fuerte olor" a marihuana. Durante estas labores, lograron identificar a su morador, un hombre de 28 años al que le constaban numerosos antecedentes por hechos similares.

Con estos indicios, los investigadores registraron la vivienda. En el sótano descubrieron una "compleja instalación" de cultivo 'indoor' equipada con lámparas de alta potencia, sistemas de ventilación, extractores y filtros valorados en varias decenas de miles de euros, que fueron intervenidos por los agentes.

El detenido como presunto responsable del cultivo y custodia de la plantación, a quien se le imputan delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico e hídrico y daños, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de la Vila Joiosa, que decretó su puesta en libertad.