La Guardia Civil esclarece una estafa de 'trading scam' que defraudó 15.000 euros a un ciudadano en Sevilla

Archivo - Almería.-Sucesos.-Detenido por estafar más de 10.000 euros a una empresa al desviar a su cuenta el pago de una factura - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa de inversión cometida a través de internet, tras la denuncia presentada por un ciudadano residente en Sevilla a través de la Sede Electrónica. La investigación ha permitido identificar al presunto autor y reconstruir la mecánica completa del fraude, que causó al denunciante un perjuicio económico de 15.000 euros, según ha informado Comandancia en un comunicado.

Todo comenzó cuando la víctima accedió a una página web que, bajo la apariencia de un portal de inversión legítimo, prometía rendimientos económicos extraordinarios. Tras realizar una pequeña aportación inicial, comprobó falsamente cómo su capital generaba en muy poco tiempo unos beneficios desproporcionados.

Para reforzar la apariencia de legalidad, los responsables le instaron a descargar una aplicación en su teléfono móvil. A través de ella, el usuario logró retirar con éxito una primera cantidad de lo supuestamente ganado, maniobra calculada que le otorgó una falsa sensación de seguridad y consolidó su confianza en el sistema.

El engaño dio un giro cuando el denunciante intentó retirar la mayor parte de los beneficios acumulados. En ese momento, los ciberdelincuentes le comunicaron que, para liberar los fondos, debía abrir un supuesto 'canal transaccional' y adelantar una determinada cantidad de dinero, importe que 'aseguraban' le sería reembolsado más adelante.

Para agilizar la operación, le facilitaron el número de cuenta del supuesto director financiero de la plataforma. La estafa se agravó en esta fase: tras una serie de transferencias que alcanzaron los 15.000 euros, los estafadores alegaron supuestos errores en las transacciones para forzar al denunciante a repetir los pagos.

Ante la insistencia en exigirle nuevos desembolsos, la víctima sospechó de la naturaleza fraudulenta del entramado, se negó a continuar y puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través de la Sede Electrónica.

LA INVESTIGACIÓN

Conocidos los hechos, el Equipo de la CiberComandancia inició de inmediato las correspondientes diligencias, centradas en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor, así como en el rastreo de la trazabilidad del dinero transferido.

Como resultado, se ha procedido a la investigación del posible autor por parte del Área de investigación del Puesto Principal de Altea, procediendo al esclarecimiento del hecho delictivo, remitiéndose las diligencias a la Autoridad Judicial de Benidorm (Alicante).