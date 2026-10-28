La Guardia Civil incorpora a 44 nuevos agentes a la vigilancia de las carreteras de la Comunitat

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil controlan el tráfico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana ha incorporado recientemente a 44 nuevos agentes a la Agrupación de Tráfico, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

De los 44 agentes incorporados, una parte procede de otros destinos de la Guardia Civil, donde han prestado servicio en unidades de Seguridad Ciudadana y otras especialidades, y otro grupo procede de otras unidades de la propia Agrupación de Tráfico de diferentes puntos del territorio nacional.

Los nuevos agentes irán destinados a la vigilancia de carreteras como motoristas en los diferentes Destacamentos del Sector, y otros como investigadores a los diferentes Equipos de Investigación de Siniestros Viales (EIS), encargados del esclarecimiento de las causas de los siniestros viales y de la instrucción de atestados.

Desde el Sector de Tráfico de la Comunitat Valenciana se recuerda a todos los usuarios la importancia de respetar los límites de velocidad, uso del cinturón y SRI, casco, no consumir alcohol ni drogas si se va a conducir y evitar distracciones.