La Guardia Civil permite a la ciudadanía europea presentar denuncias telemáticas con su documento de identidad

Los formularios estarán adaptados a seis idiomas y se mostrarán los sistemas de identificación electrónica específicos de cada país

ALICANTE/MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha dado "un paso más" en el desarrollo de las denuncias electrónicas al institucionalizar de cara a la ciudadanía de varios países europeos --los que hayan integrado los sistemas europeos de identificación electrónica reconocidos por el Reglamento eIDAS-- la posibilidad de presentarlas de manera telemática con su documento de nacional de identidad.

Se trata de una iniciativa diseñada para facilitar que los ciudadanos de la Unión Europea puedan reportar delitos ocurridos en España sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. De esta manera, podrán presentar denuncias telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil con los documentos de identidad de sus países, sin necesidad de acudir a una instalación oficial.

La presentación de esta medida ha sido efectuada por el teniente coronel Antonio Darder Colom, la sargento Esther Suárez Muñiz y la Guardia Civil Sharay Vázquez Mourin, de la CiberComandancia de la dirección general de la Guardia Civil, que han sido acompañados por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

Pineda ha agradecido a la Guardia Civil esta innovación y ha señalado que se trata de "una herramienta muy importante" porque "estén donde estén" los ciudadanos pueden acceder y redactar de forma "tranquila" lo que les ha sucedido.

Según ha explicado la Benemérita esta iniciativa busca "acercar aún más" la institución a la ciudadanía, "especialmente en lugares con una amplia dispersión geográfica y una elevada afluencia turística".

Una vez formalizada la denuncia, se recibirán en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), formada por guardias civiles especialistas, que estará operativa 24 horas, todos los días de la semana.

Para el resto de ciudadanos extranjeros, como los del Reino Unido, la Guardia Civil precisa que "en caso de ser residentes y disponer de NIE/TIE, tienen la posibilidad de obtener un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) u otra Autoridad Certificadora de Confianza con el que podrán también acceder al servicio".

Esta iniciativa se suma a las impulsadas durante los últimos años por la Guardia Civil en la búsqueda de la modernización de la atención a la ciudadanía mediante la implantación de servicios digitales, nuevas tecnologías y soluciones de movilidad.

CINCO DELITOS Y DOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Las denuncias, que deben corresponder a hechos ocurridos en España, permiten actualmente tramitar telemáticamente cinco procedimientos penales --daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de vehículos y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico--.

A su vez, permite tramitar dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación. Además, se especifica que los formularios estarán disponibles en seis idiomas y mostrarán los sistemas de identificación electrónica específicos de cada país.

Cada denuncia se recibe en la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, integrada por guardias civiles especialistas y operativa "24 horas, todos los días de la semana" desde la sede del INCIBE en León.

'CIBERCOMANDANCIA' EN CRECIMIENTO

La actual 'CiberComandancia' nació el 4 de julio de 2025 como Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), "con 29 efectivos".

Desde entonces ha crecido hasta los 64 efectivos actuales, incorporando un equipo "@" para la investigación de delitos telemáticos, una unidad de Policía Judicial, una unidad de Información y equipos de Intervención de Armas y Explosivos y de Protección de la Naturalez.

MÁS DE 56.000 SOLICITUDES EN UN AÑO

Tras su primer año de funcionamiento, la 'CiberComandancia' ha recogido más de 56.000 solicitudes de denuncia y ha tramitado más de 32.000 delitos y 8.400 extravíos de documentación, con una media de "155 solicitudes al día", de las que "el 51% de ellas corresponden a estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos", han especificado.

En su labor, la Guardia Civil ha logrado bloquear fondos por valor de 5,34 millones de euros "que iban a ser sustraídos o estafados", en un total de 213 operaciones. Además, se han señalado para su búsqueda 196 vehículos, de los que se han recuperado 38, y las labores de 'ciberpatrullaje' de los equipos de intervención de armas y del Seprona "han permitido detectar 230 infracciones administrativas".